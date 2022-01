P21 Motorsport com dois Porsche 991 nas 6 Horas de Abu Dhabi | AutoSport

A P21 Motorsport, organizadora da GT3 Cup, inscreveu dois Porsche 991 GT3 Cup nas 6 Horas de Abu Dhabi, a segunda prova da temporada das 24H Series powered by Hankook, que se disputam este próximo sábado (dia 22), no circuito Yas Marina.

José Monroy, piloto e manager da P21 que em 2021 lançou com em Portugal a GT3 Cup, o primeiro troféu monomarca da Porsche com os 997, vai fazer dupla com Rui Silva, cuja estreia ocorreu na época passada naquela competição, enquanto a dupla do segundo 991 é formada também por dois pilotos oriundos do mesmo certame: Nuno ‘Caetanovich’ e Afonso Vaz.

“Nenhum de nós alguma vez correu neste circuito, somos os quatro estreantes e, portanto, o objetivo será adquirir experiência numa pista mítica como é a Yas Marina e ir evoluindo com o firme propósito de chegar ao fim da prova. Poderíamos pensar num pódio, o que era ótimo, mas será tremendamente difícil, face a uma concorrência bastante forte, alguma da qual já com rodagem nesta pista”, referiu José Monroy.

Esta será a primeira participação internacional da P21 Motorsport e tudo indica que ainda esta época a experiência seja repetida, com um ou dois Porsche 991, nesta série de corridas de endurance, possivelmente nas 12 Horas de Spa (22/24 abril) e nas 24 Horas de Barcelona (9/11 setembro).

A lista de inscritos das 6 Horas de Abu Dhabi 2022 inclui um total de 34 equipas, sendo que as duplas portuguesas têm entre os seus adversários três equipas com Porsche 991 GT3 Cup.

Hoje e amanhã serão os treinos (privados e livres), decorrendo a qualificação ao princípio da manhã de sábado, entre as 06h e as 06:30h (hora de Portugal Continental), com o início da corrida agendado para as 10:25h desse dia.