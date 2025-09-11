Os horários do Estoril Classics 2025

O Estoril Classics regressa ao Autódromo do Estoril nos dias 3, 4 e 5 de outubro de 2025 para a sua 9ª edição e o programa oficial já está definido. Durante três dias, o Estoril voltará a vibrar com o som inconfundível de motores históricos, o cheiro da borracha e da gasolina que marcam gerações e a proximidade única entre o público e máquinas lendárias.

Este ano, o evento terá um brilho especial, ao acolher uma das maiores concentrações de monolugares de Fórmula 1 alguma vez reunida em Portugal, numa celebração inesquecível dos 75 anos do Campeonato do Mundo da disciplina-rainha.

Na sexta-feira, 3 de outubro, o rugido dos motores anuncia o arranque de um fim de semana imperdível. Treinos e qualificações dão ritmo ao dia, mas todas as atenções estarão centradas na primeira demonstração “75 Years of F1 Cars”, uma oportunidade rara de ver reunidos monolugares que atravessaram gerações. O público poderá também sentir o pulsar dos Fórmula 1 Pré-1986 do Classic GP, que trazem de volta ao Estoril a aura vibrante das décadas de 1970 e 1980.

O sábado, 4 de outubro, promete ser um hino ao automobilismo clássico. Para além da emoção renovada da demonstração de Fórmula 1, o Iberian Historic Endurance regressa à pista com uma grelha eclética e competitiva de carros de Turismo e GT até 1974 que é já a marca da principal competição de clássicos do Sul da Europa.

O Classic GP voltará a acelerar corações, evocando o tempo em que Senna, Prost ou Lauda escreveram capítulos inesquecíveis no Estoril. Mas o dia não se esgota na Fórmula 1: o público poderá deliciar-se com os turismos históricos, pré-1966, da Classic Touring Challenge, os duelos intensos da Heritage Touring Cup, com máquinas de turismo que marcaram as pistas entre 1966 e 1984, e o charme irrepreensível da Sixties’ Endurance, corrida que mergulha o circuito numa atmosfera de pura nostalgia com os fabulosos protótipos pré-1963 e GTs pré-1966.

No domingo, 5 de outubro, o dia começará com as inebriantes lutas dos Porsche 911 SWB da 2.0 Litre Cup, para depois a intensidade atingir o clímax. O Classic GP terá a sua corrida mais aguardada, numa verdadeira viagem ao tempo em que a Fórmula 1 era sinónimo de coragem e instinto. A última demonstração dos “75 Years of F1 Cars” promete arrepiar o público com o som de motores que moldaram a história.

O Iberian Historic Endurance fecha o programa em grande estilo, com a sua mistura inebriante de competitividade, diversidade e autenticidade. A juntar-se à festa estarão também os protótipos e GTs de 1966 a 1981 divididos pelo Classic Endurance Racing 1 e Classic Endurance Racing 2 e o sempre surpreendente The Gentlemen Challenge, onde raridades de valor incalculável das provas de endurance dos anos 1950 e início dos 1960 ganham vida em pista.

Para além das grandes emoções da pista, no paddock os adeptos poderão ver de perto as máquinas que lutam no asfalto do Estoril, onde haverá, também, uma exposição de monolugares que espelham os 75 anos de história da Fórmula 1 e uma zona com ‘food trucks’.

O acesso à bancada da reta da meta será gratuito, mas a entrada no Paddock terá bilhetes limitados. A venda decorre online desde 25 de julho e prolonga-se até às 23h59 do dia 2 de outubro. Nos últimos três anos a procura tem sido tão elevada que a maioria dos ingressos esgotou antes do evento; ainda assim, caso subsistam bilhetes disponíveis, estes poderão ser adquiridos nas bilheteiras do Autódromo do Estoril, entre os dias 3 e 5 de outubro, no horário das 09h00 às 18h00.

Com o intuito de oferecer uma experiência de maior proximidade com as equipas e os protagonistas, os bilhetes de Paddock apresentam diferentes modalidades: 20€ para a sexta-feira, 35€ para sábado ou domingo, e 60€ para o passe válido para os três dias. Estes ingressos garantem acesso às áreas reservadas do paddock, permitindo ao público acompanhar de perto a preparação dos carros e viver o ambiente singular dos bastidores da competição. As crianças até aos 15 anos terão entrada gratuita no Paddock, desde que acompanhadas por um adulto portador de bilhete válido.