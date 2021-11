ORECA será parceira de desenvolvimento para o novo GT3 da Ferrari | AutoSport

A Ferrari anunciou hoje um acordo de parceria técnica com a ORECA para a montagem e serviços pós-venda do novo GT3 baseado no Ferrari 296 GTB, que começará os testes em pista no primeiro semestre de 2022. O acordo confirma o compromisso a longo prazo com os vários campeonatos e séries que utilizam o conceito de GT3.

O novo GT3, concebido inteiramente em Maranello pela equipa liderada por Ferdinando Cannizzo, Chefe de Design e Desenvolvimento de Automóveis GT, será montado nas instalações da ORECA em Signes a partir de 2022, antes do início do trabalho de desenvolvimento que conduzirá à estreia do carro, previsto para 2023.

“O acordo com a ORECA é um importante ponto de partida para o novo projeto GT3”, declarou Antonello Coletta, responsável do departamento “Attivita Sportive” da Ferrari. “Temos alguns objetivos muito ambiciosos, dado que este carro seguirá os passos do 488, que foi o modelo de maior sucesso na história do “Cavallino Rampante”. Para além da habilidade e conhecimento dos nossos engenheiros, podemos contar com um parceiro de primeira classe como a ORECA, que alcançou um sucesso de alto nível no mundo da resistência; como resultado, olhamos para o futuro com confiança”.

“A ORECA está entusiasmada e honrada por entrar numa parceria com uma lenda dos desportos motorizados como a Ferrari. Estou profundamente grato a Antonello Coletta, e à sua equipa pela confiança que nos estão a dar. Pela primeira vez na sua história, a ORECA está a associar-se à Ferrari para tal programa, e é uma imensa fonte de orgulho”, afirmou Hugues de Chaunac, presidente do grupo Oreca. “É também uma enorme responsabilidade em relação à Ferrari e aos seus clientes, uma vez que o construtor sempre proporcionou excelência nos seus carros de corrida e temos de cumprir impecavelmente essa linha. É um desafio emocionante que irá motivar todas as equipas técnicas da ORECA Technology envolvidas no programa. Pretendemos oferecer a amplitude da nossa experiência, perícia e ‘espírito de corrida’ ao serviço desta nova geração de automóveis. Colaborar tão estreitamente com a Ferrari é, a nível pessoal, a realização de um sonho e a realização para a ORECA de um objetivo a longo prazo de se tornar uma referência global na construção de automóveis de corrida e no apoio ao cliente associado. Estou convencido de que a ORECA e a Ferrari estão no cume de uma parceria excecional e de que juntos iremos produzir projetos excecionais”.