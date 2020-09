Open Velocidade de Portugal: Salvador chegou, viu e venceu

Pedro Salvador dominou o fim de semana do Campeonato Open de Velocidade de Portugal no circuito Vasco Sameiro, em Braga. Ao volante de um Porsche 911 GT3R, o piloto de Chaves entrou logo dominador nas sessões de qualificação, onde garantiu a pole position para as corridas.

Se as qualificações já faziam prever um domínio absoluto, o flaviense mostrou o seu domínio em corrida também, vencendo as três corridas do fim de semana, sem oposição.

No final, Salvador mostrava-se satisfeito. “Faço um balanço muito positivo, tendo corrido tudo de acordo com as nossas expetativas. Este regresso ao Porsche foi muito especial. Queríamos ser competitivos, o que conseguimos ao longo de todo o fim de semana. Não tivemos necessidade de andar a fundo, mas sempre com o foco nos objetivos e com o intuito de dar o máximo retorno aos patrocinadores. Vencemos confortavelmente todas as corridas e isso deixa-nos com muita vontade de encarar novos desafios, tão breve quanto possível”.