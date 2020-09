Open Velocidade de Portugal: Problema de eletrónica afasta José Correia do pódio

José Correia foi obrigado a abandonar na prova do Open Velocidade de Portugal em Braga quando o Nissan GT-R Nismo GT3 da JC Group Racing Team desenvolveu problemas.

Correia vinha de duas vitórias no arranque da temporada no Autódromo Internacional do Algarve e em Braga esperava lutar mais uma vez pelos lugares cimeiros.

No final, Correia explicou o que aconteceu: “O Nissan não estava em boas condições no sábado, mas mesmo assim estávamos no segundo lugar da corrida quando, de repente, o carro se desligou. Ainda consegui voltar a andar, mas depois o problema voltou a surgir e não havia nada a fazer, tivemos de abandonar. A equipa tentou tudo o que era possível para descobrir o problema, mas sem sucesso. Teremos de enviar os dados para Inglaterra para percebermos se há algum problema na centralina ou em algum sensor”.