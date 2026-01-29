O primeiro pódio de Kalle Rovanperä nas pistas
A prestação de Kalle Rovanperä no circuito de Teretonga Park resultou no primeiro pódio da sua carreira nos monolugares. Naquela que foi a terceira etapa do Toyota Formula Regional Oceania Trophy, o bicampeão mundial de ralis alcançou um marco histórico.
Na Corrida 1, Rovanperä aproveitou as condições climatéricas adversas – a sua especialidade – para brilhar. Sob chuva torrencial e várias interrupções, o finlandês demonstrou uma adaptação impressionante.
Após penalizações aplicadas a outros pilotos devido a incidentes na qualificação, Rovanperä herdou o 3.º lugar na grelha de partida e, na corrida, o piloto da Hitech TGR manteve um ritmo sólido e seguro, evitando os erros que afetaram pilotos mais experientes em circuitos, terminando em 3.º lugar, atrás do vencedor Freddie Slater e do seu colega de equipa Jin Nakamura.
Rovanperä referiu que a chuva tornou a condução “mais natural”, permitindo-lhe usar o seu instinto dos ralis para sentir a aderência precária da pista.
O fim de semana em Teretonga foi caótico devido ao mau tempo, obrigando inclusive ao adiamento de uma das corridas. Na segunda contenda, Rovanperä terminou num positivo 5.º lugar, após uma batalha intensa nas voltas finais pelo pódio com Jack Taylor e Cooper Shipman. Na corrida 4 terminou em sétimo, consolidando a sua presença constante no Top 10. Veja o vídeo da corrida 2 e das lutas que travou à chuva.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI