O primeiro pódio de Kalle Rovanperä nas pistas

A prestação de Kalle Rovanperä no circuito de Teretonga Park resultou no primeiro pódio da sua carreira nos monolugares. Naquela que foi a terceira etapa do Toyota Formula Regional Oceania Trophy, o bicampeão mundial de ralis alcançou um marco histórico.

Na Corrida 1, Rovanperä aproveitou as condições climatéricas adversas – a sua especialidade – para brilhar. Sob chuva torrencial e várias interrupções, o finlandês demonstrou uma adaptação impressionante.

Após penalizações aplicadas a outros pilotos devido a incidentes na qualificação, Rovanperä herdou o 3.º lugar na grelha de partida e, na corrida, o piloto da Hitech TGR manteve um ritmo sólido e seguro, evitando os erros que afetaram pilotos mais experientes em circuitos, terminando em 3.º lugar, atrás do vencedor Freddie Slater e do seu colega de equipa Jin Nakamura.

Rovanperä referiu que a chuva tornou a condução “mais natural”, permitindo-lhe usar o seu instinto dos ralis para sentir a aderência precária da pista.

O fim de semana em Teretonga foi caótico devido ao mau tempo, obrigando inclusive ao adiamento de uma das corridas. Na segunda contenda, Rovanperä terminou num positivo 5.º lugar, após uma batalha intensa nas voltas finais pelo pódio com Jack Taylor e Cooper Shipman. Na corrida 4 terminou em sétimo, consolidando a sua presença constante no Top 10. Veja o vídeo da corrida 2 e das lutas que travou à chuva.