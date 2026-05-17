O espetáculo de Verstappen nas primeiras horas de Nürburgring
As primeiras oito horas das 24 Horas de Nürburgring, tiveram um protagonista que concentrou em si todas as atenções, Max Verstappen. O neerlandês sabia disso e deixou os seus créditos em mãos alheias.
Dani Juncadella fez o arranque da prova e, após um início frenético com incidentes no pelotão, subiu provisoriamente a segundo, estabilizando em terceiro até entregar o carro a Verstappen na volta 7, deixando a equipa no décimo posto.
A estreia do neerlandês começou com um grande susto logo na primeira volta, ao perder o controlo do carro num ressalto, conseguindo evitar os rails. A partir daí, Verstappen iniciou uma recuperação implacável: ultrapassou o Mercedes #26 (volta 9) e o Lamborghini #7 (volta 10). Na segunda hora, assumiu o terceiro lugar virtual com uma ultrapassagem por fora e com duas rodas na relva sobre outro Mercedes.
Mantendo-se no monolugar após a paragem nas boxes da volta 15, Verstappen geriu a instabilidade climatérica — marcada por chuva miúda em zonas isoladas da pista —, superou o Porsche da Manthey na volta 16 e assumiu a liderança absoluta da corrida na volta 19, com uma dupla ultrapassagem a um Mustang e a um Aston Martin no final da reta de Döttinger Höhe.
Enquanto fortes candidatos como Thierry Vermeulen, Kevin Estre e o Audi #16 abandonavam devido a acidentes, Verstappen consolidou uma vantagem de 25 segundos. Na volta 22, o piloto concluiu o seu turno e entregou o Mercedes a Jules Gounon na liderança da prova, antes da queda da noite no “Inferno Verde”.
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