O balanço da passagem do TCR World Tour por Vila Real

Yann Ehrlacher conquistou o maior número de pontos na quarta etapa do Kumho FIA TCR World Tour em Vila Real, Portugal, ao garantir a pole position e a vitória na Corrida 1, consolidando a sua liderança no campeonato.

Dessa forma, Ehrlacher reforçou as suas aspirações ao título ao conquistar a sua primeira pole position da temporada e transformá-la numa vitória dominante na Corrida 1. O piloto da Lynk & Co Cyan Racing liderou uma ‘dobradinha’ na qualificação com o seu colega de equipa Santiago Urrutia a apenas 0,180s, enquanto Esteban Guerrieri ficou em terceiro com o Honda da GOAT Racing.

Na corrida inaugural, Ehrlacher liderou desde o início e nunca foi ameaçado, com Urrutia e Guerrieri a seguirem-no nos lugares do pódio. Aurélien Comte ultrapassou Mikel Azcona no início para garantir o quarto lugar, enquanto Azcona sofreu um furo que o fez cair para 11º.

Mas houve infortúnio para vários pilotos. Viktor Andersson sofreu um problema na bomba de combustível antes do início, e Marco Butti e Dušan Borković abandonaram com problemas mecânicos. Ignacio Montenegro, apesar de um início na box e uma penalização de drive-through, recuperou até ao nono lugar.

A vitória de Ehrlacher na Corrida 1 permitiu-lhe aumentar a sua vantagem para 31 pontos, embora tenha enfrentado um desafio maior na Corrida 2.

Björk Vence na Corrida 2

Na segunda corrida, Thed Björk e Ma Qing Hua continuaram o domínio da Lynk & Co Cyan Racing. Ma, permitiu que Björk o ultrapassasse a meio da corrida, com o sueco a conquistar uma vitória controlada, a sua primeira da temporada. Montenegro completou o pódio para alcançar o seu primeiro top três no World Tour.

Montenegro começou na pole position, mas foi rapidamente ultrapassado pelos carros da Cyan. Atrás, Comte impressionou novamente ao terminar em quarto, enquanto Azcona salvou o quinto lugar após um problema tardio com o seu colega de equipa Norbert Michelisz.

Guerrieri terminou em sexto à frente de Borković, enquanto Ehrlacher chegou em oitavo para limitar a sua perda de pontos. O francês manteve uma vantagem confortável de 27 pontos sobre Guerrieri antes da pausa de verão.

A série retoma em setembro na Austrália, no The Bend Motorsport Park, para a quinta etapa da campanha de oito eventos.

Como está o Kumho FIA TCR World Tour: