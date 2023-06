Nuno Caetano: “Próximo desafio?! O mais lógico seria o Dakar…” | AutoSport

Ralis, Rampas, TT, Velocidade, Isle of Man TT, Pikes Peak. Nuno Caetano é um homem que gosta de desafios. E depois da passagem bem sucedida pela mítica rampa americana, o piloto português procura um novo desafio.

Já no próximo fim-de-semana, está de regresso aos comandos do Ford Fiesta Rally3 para, em conjunto com a copiloto Sofia Mouta, alinhar no Rali de Castelo Branco. Até ao fecho da época, tem ainda previstas as participações em provas dos campeonatos principais de todo-o-terreno, montanha e ralis, numa alternância constante que dá bem testemunho dos seus gostos ecléticos e capacidade camaleónica de competir nos mais diversos cenários. Mas, o que pensa o piloto quanto a novo alvo “fora da caixa”?

A sua resposta é imediata, assumindo que “a escolha mais óbvia seria começar a preparar uma participação no Dakar e, por ser algo que realmente é uma possibilidade, tenho estado a participar em provas de todo-o-terreno. A única coisa que poderá ser um handicap é o facto do Dakar ser uma prova muito longa, com muitos dias de competição e disperso rápido…. Aceitam-se sugestões e desafiava os leitores a colocarem ideias nas minhas redes sociais!”.