Nuno Caetano: depois do TT Ilha de Man, velocidade, ralis, rampas, TT, agora… o sonho de Pikes Peak | AutoSport

Já lá vão 10 anos em que lhe fizemos uma entrevista em que nos disse: “Para muitos, a pista chega. Para mim, não!” Nuno Caetano era o único português a ‘aventurar-se’ na Ilha do Man: “É bom ainda haver lugares onde se pode exercer a liberdade de tomar riscos!”. É sob este mote que Nuno Caetano explicava a atração pelo Tourist Trophy da Ilha do Man, uma das mais famosas provas de motociclismo do mundo onde a coragem e a perícia são vitais para a… sobrevivência!

Volvidos 10 anos, e depois das pistas, dos ralis, do TT e das rampas, a ‘corrida das Nuvens’ de Pikes Peak é o que se segue no cardápio.

O eclético e ousado piloto português radicado em londres começou a cumprir mais um dos sonhos da sua “racing bucket list”, estreando-se da melhor forma na icónica rampa de Pikes Peak, nos Estados Unidos, ao estabelecer a segunda melhor marca na qualificação da Porsche Pikes Peak Trophy by Yokohama, categoria reservada aos Porsche Cayman GT4.

Nuno Caetano demorou apenas 4:31.519 para fazer o segmento inicial da longa rampa, escolhido para esta fase da prova, ficando apenas a 4,4 segundos do jovem americano Hayden Bradley.

“Correu muito bem. Consegui me adaptar com rapidez ao carro e ao traçado. Mas, ainda tenho um longo caminho pela frente até à prova. Esta quarta-feira será para treinar o segmento intermédio e, na quinta, vamos treinar a parte final, mesmo no alto. Depois ainda teremos na sexta uma sessão de treinos livres, onde faço ou baixo, meio ou cima. A pista toda vai ser só na corrida mesmo no último dia. No sábado será tempo de descanso, antes da corrida, que se realiza no domingo”.

E a abordagem ao “momento da verdade” é aguardada por Nuno Caetano com “muito entusiasmo e alguma ansiedade. Serei o segundo a partir de todo o pelotão, pois a Porsche Pikes Peak Trophy by Yokohama é a primeira competição a entrar em prova. Vai ser um momento de grande emoção, mas vou-me concentrar para tentar conseguir um bom resultado e representar da melhor forma a Família da Montanha portuguesa.

Fiz segundo nos treinos e sinto que tenho possibilidade de levar um pódio para Portugal!”.

A Pikes Peak International Hill Climb, também conhecida como a “Corrida das Nuvens”, é uma rampa até o cume de Pikes Peak, no Colorado, EUA, realizada no último domingo de junho.

Fundada em 1916 por Spencer Penrose (também fundador do The Broadmoor Hotel, Pikes Peak Highway e El Pomar Foundation), o traçado de Pikes Peak tem uma extensão de 19,99 km, com 156 curvas, enquanto os pilotos sobem até uma altitude de 1438.6 metros.

À medida que os pilotos sobem em direção ao cume, o ar rarefeito diminui os reflexos e esgota a força mental e muscular dos competidores, além de roubar dos motores de combustão interna até 30% da potência de que são capazes na linha de partida. Os competidores e os carros têm de estar na sua melhor forma e condição simplesmente para terminar, quanto mais para vencer!