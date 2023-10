Novo desafio para Guilherme Oliveira com estreia marcada para o ADAC Prototype Cup | AutoSport

Guilherme Oliveira vai estrear-se no campeonato alemão de protótipos, ADAC Prototype Cup, no Nürburgring no próximo fim de semana.

O jovem piloto de Vila Nova de Gaia vai participar na última prova do ADAC Prototype Cup, este fim de semana, ao volante do Ligier da equipa MRS-GT Racing tendo como companheiro de equipa o alemão Jan Marschalkowski. Oliveira foi convidado pela formação germânica após as excelentes indicações nas 24 Horas de Daytona, primeira prova do campeonato da IMSA em janeiro passado. Será mais uma estreia este ano para Guilherme Oliveira, que pela primeira vez vai também competir no Nürburgring.

Com apenas 18 anos, a época de Guilherme Oliveira tem sido marcada por várias estreias. No início do ano, o jovem piloto de Vila Nova de Gaia estreou-se nos Estados Unidos da América e chegou a liderar a classe LMP3 das 24 Horas de Daytona com o Ligier da MRS-GT Racing. Agora, a equipa germânica convidou Oliveira para pilotar o carro na última ronda do ADAC Prototype Cup. É a estreia absoluta de Guilherme Oliveira neste campeonato e no famoso traçado alemão, mais um marco histórico na (curta) carreira do jovem português, que além de Daytona também se estreou recentemente na pista de Indianápolis.

“Para um piloto jovem como eu, todas as oportunidades são bem-vindas e fiquei muito lisonjeado com a confiança da MRS, com quem fiz as 24 Horas de Daytona. Será mais uma descoberta e um desafio interessante, numa pista com muita história, mas onde nunca corri. Este ano tenho estado em provas do WEC, do IMSA e da ELMS, agora terei uma nova realidade que, com certeza, me ajudará a evoluir ainda mais como piloto. Como sempre, vou estar focado e empenhado em dar tudo em prol da equipa”, afirmou o vice-campeão da ELMS em 2022.

A prova da ADAC Prototype Cup terá a sessão de qualificação no sábado, às 07h35 (hora em Portugal continental), que antecede a primeira corrida de uma hora de duração, com início às 13h25. A segunda corrida do fim de semana está marcada para domingo, às 14h15.