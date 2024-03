Novo BMW M4 GT4 para competir no Iberian Supercars e Supercars España | AutoSport

Mais uma dupla de pilotos espanhola estará aos comandos de um BMW para disputar em duas frentes. A Promotion Motorsport colocará em pista um novo BMW M4 GT4 (G82) para os pilotos Smörg e Javi Macías participarem na temporada de 2024 do Iberian Supercars e do Supercars España, competições organizadas pela Race Ready.

A equipa de Madrid estará em competição com uma novíssima máquina de Munique para um duo que tem já alguns títulos no seu palmarés. Smörg e Javi Macías venceram a GT Winter Series em 2023 na classe BMW Cup, tendo ainda o vice-título e o título de Espanha de Endurance no seu currículo, mas em 2024 resolveram dar o salto para um campeonato mais exigente.

Javi Macías aponta para qualidade das grelhas de partida que encontrará na próxima temporada, mostrando, porém, uma grande confiança na sua montada. “Para o Smörg e para mim, fazer parte do Iberian Supercars e do Supercars España representa um novo desafio que enfrentamos com grande entusiasmo e será, sem dúvida, um salto competitivo para nós. Penso que a continuidade com a BMW é um grande sucesso, uma vez que o M4 G82 é um carro rápido, eficiente e fiável, como já foi demonstrado”, sublinhou o piloto espanhol.

Já Smörg indica o rigor técnico e regulamentar das competições da Race Ready, que permite que todos os concorrentes possam participar num plano de igualdade, sendo a qualidade e competência de pilotos, equipas e carros a fazer a diferença. “Pensamos que uma das grandes forças do Iberian Supercars e do Supercars España é o equilíbrio entre os carros em competição, com uma equidade criada por um robusto BoP. Agem rapidamente e com firmeza para recuperar o equilíbrio se alguma equipa transgride as regras. São valores aos quais nós aderimos com robustez e sobre os quais somos muito vigilantes, pela saúde do campeonato e de todos os contendores. Vamos dar o nosso melhor e esperar pelos melhores resultados”, concluiu o piloto de Andorra.

A temporada Iberian Supercars, Campeonato de Portugal de Velocidade e Supercars España terá o seu início a 25 e 26 de maio, no Circuito de Jerez, estando marcado para o dia 6 de abril uma jornada de testes no Autódromo do Estoril.