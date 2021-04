Nova época prestes a começar para a Veloso Motorsport

A Veloso Motorsport tem tudo preparado para dar o pontapé de saída na época desportiva de 2021. A conceituada equipa nortenha marca presença na novíssima GT3 Cup, competição que será disputada com os Porsche 997 GT3 e onde Francisco Carvalho será o piloto de serviço. Com uma grelha onde se espera a presença de mais de uma dezena de carros, será já a 25 e 26 de Abril no Circuito de Braga, que os motores de competição se vão voltar a fazer ouvir e sentir, num ano em que a pandemia continua a condicionar tudo e todos.

O optimismo para esta primeira prova da temporada é elevado, com os objectivos a passarem por lutar pelo triunfo nas duas corridas do fim-de-semana. Ambição natural, à altura dos pergaminhos da equipa e da grande experiência e rapidez do piloto da Guarda. A concorrência será sem dúvidas aguerrida e é por isso importante começar bem o ano, sendo vital conquistar o maior número de pontos possível.

A formação liderada por Luis Veloso tem também já delineada grande parte da nova época. No Campeonato de Portugal de Velocidade GT, está confirmada a presença da dupla Francisco Mora/Francisco Abreu ao volante de um Porsche 991 GT3 Cup. Por seu turno, Pedro Silva e Jorge Silva vão representar as cores da Veloso Motorsport no Campeonato de Portugal de Velocidade Turismos, neste caso tripulando um competitivo Audi RS3 LMS TCR.

A exemplo do que aconteceu em 2020, também para esta época a aposta será forte nos dois troféus KIA. Inserido no lote de pilotos que vai lutar pelo triunfo na competição disputada com os pequenos KIA Picanto GT, vai estar Manuel Alves, enquanto entre os pilotos que constituem o pelotão dos “mais crescidos” KIA Ceed GT, vai voltar a estar Francisco Carvalho, que entra nesta segunda época ao volante dos Ceed com ambição redobrada.

Horário / GT3 CUP – Circuito de Braga:

Sexta-Feira 23.04.2021

15:30 – Treino Livre 1 (20m)

17:30 – Treino Livre 2 (20m)

Sábado 24.04.2021

13:05 – Treino Crono 1 (15m)

13:35 – Treino Crono 2 (15m)

Domingo 25.04.2021

12:30 – Corrida 1 (25m)

17:45 – Corrida 2 (25m)