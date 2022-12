Nova competição Eurocup-3 passa por Portugal | AutoSport

Foi anunciado o calendário da época de estreia da Eurocup-3, a nova competição europeia de monolugares sancionada pela FIA e que surge como alternativa à Formula Regional European Championship (FREC) e ao Euroformula Open, tendo os mesmos promotores do campeonato espanhol de Fórmula 4. Esta nova série pretende oferecer uma oportunidade aos pilotos de competirem num nível entre a Fórmula 4 e a Fórmula 3 no continente europeu, com um orçamento a rondar os 400.000 Euros por época. Acompanhando alguns dos fins de semana de corrida da Fórmula 4 Espanha, a Eurocup-3 tem o seu início marcado para o mês de maio em Spa-Francorchamps, passando pelas pistas do Motorland Aragão, Monza, Zandvoort e Jerez, antes de realizar a prova em Portugal, no Autódromo do Estoril no final de setembro. As rondas finais têm lugar em Espanha, nomeadamente em Valência (outubro) e Barcelona (novembro).

Os pilotos terão ao seu dispôr chassis Tatuus com o motor Alfa Romeo-Autotechnica que várias séries regionais já utilizam. A Hankook será o fornecedor oficial de pneus.