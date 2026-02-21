Noah Monteiro inicia temporada na Fórmula 4 com ambição reforçada
Jovem piloto português mantém-se na estrutura da Campos Racing após época de estreia histórica
O piloto português Noah Monteiro inicia este fim de semana a sua temporada desportiva de 2026 com objetivos reforçados e a ambição declarada de prosseguir o caminho rumo à Fórmula 1. Depois de uma estreia promissora no Campeonato Espanhol de Fórmula 4, o jovem de 17 anos mantém-se ligado à Campos Racing — agora através da estrutura Griffin Core by Campos — consolidando um projeto de continuidade e evolução.
Em 2025, Monteiro destacou-se como um dos grandes protagonistas do pelotão, terminando a época como o segundo melhor rookie do campeonato. Entre os seus principais feitos contam-se uma pole position logo na prova de estreia — inédita para um piloto português — três vitórias e onze pódios na classificação Rookie. O desempenho valeu-lhe ainda o recorde de pontos e a melhor classificação final de sempre de um português na Fórmula 4: “Depois de um primeiro ano muito positivo, entro nesta nova temporada com ainda mais ambição e confiança. O objetivo é continuar a evoluir, lutar por resultados mais consistentes na frente do pelotão e dar passos sólidos rumo aos patamares mais elevados do automobilismo internacional”, afirmou o piloto.
Arranque competitivo em Portimão
A temporada arrancou este fim de semana com a primeira ronda do Spanish Winter Championship, no Autódromo Internacional do Algarve. A competição de inverno conta com três etapas — Portimão, Madrid Jarama-RACE (27 de fevereiro a 1 de março) e MotorLand Aragón (13 a 15 de março) — e serve como preparação para a época principal.
Sete rondas no Campeonato Espanhol de F4
O Campeonato Espanhol de Fórmula 4 de 2026 inicia-se entre 10 e 12 de abril, em Valência, e integra sete rondas, incluindo uma passagem por Portugal (5 a 7 de junho) e o encerramento em Barcelona (6 a 8 de novembro).
