Noah Monteiro garante 2ª linha da grelha em Valência após qualificação atribulada
O piloto português Noah Monteiro assegurou a quarta posição na grelha de partida para a primeira corrida da etapa de Valência do Campeonato Espanhol de Fórmula 4. Apesar de uma sessão de qualificação marcada por contratempos mecânicos, o jovem talento luso demonstrou resiliência ao garantir lugares competitivos nas duas frentes da jornada.
A manhã no circuito valenciano começou com elevada tensão para a equipa de Monteiro. Constrangimentos técnicos logo no arranque da sessão forçaram o piloto a permanecer nas boxes, comprometendo a estratégia de aquecimento e preparação dos pneus. Contudo, após o regresso à pista, Noah conseguiu assinar o quarto melhor tempo da sessão. Para a Corrida 2, cuja grelha é definida pela segunda melhor volta de cada piloto, o português partirá do sexto lugar.
Reações e desafios estratégicos
Em declarações após a sessão, Noah Monteiro não escondeu a frustração pelo tempo perdido, mas manteve o foco na recuperação: “Tivemos um problema técnico logo no início que comprometeu a preparação dos pneus, o que nos fez perder algumas voltas e não nos deixou mostrar verdadeiramente o nosso ritmo.”
O piloto antevê “duas corridas exigentes”, sublinhando que Valência é um traçado onde as ultrapassagens são complexas. “Não vamos desistir e vamos dar tudo o que temos para ver o que conseguimos fazer a partir da posição em que largamos”, rematou.
As provas decorrem hoje, com a Corrida 1 agendada para as 11h05 e a Corrida 2 para as 14h20 (hora de Portugal Continental), ambas com transmissão em direto na DAZN5.
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