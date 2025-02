Noah Monteiro faz história na sua estreia na Fórmula 4

Precisamente 20 anos depois do pai, Tiago Monteiro, se ter estreado na Fórmula 1, Noah Monteiro entrou com o pé direito no mundo da Fórmula 4, alcançando um impressionante sétimo lugar na sua primeira corrida da temporada e subindo ao pódio como o 2º melhor rookie da prova.

Nunca antes um piloto português havia conquistado um pódio de rookie na sua estreia em F4, tornando este feito mais um marco histórico para o automobilismo nacional.

Depois de uma temporada de grande sucesso no karting internacional, onde este muito bom com pole positions e pódios no Campeonato Europeu da FIA, Noah Monteiro deu um passo crucial na sua carreira ao assinar com a Campos Racing para competir no competitivo Campeonato Espanhol de Fórmula 4. A temporada promete grandes desafios e oportunidades, com o campeonato a passar por Portugal numa das suas rondas, permitindo aos fãs nacionais acompanharem de perto o jovem talento português.

Enquanto se prepara para a época oficial, Noah já está em ação no F4 Spanish Winter Championship, uma competição de pré-temporada que lhe permite ganhar ritmo e experiência antes do arranque do Campeonato Espanhol de F4.

“Estou muito feliz com esta estreia e com o trabalho que temos vindo a fazer. O objetivo é continuar a evoluir e aprender o máximo possível nesta primeira temporada na Fórmula 4. Quero agradecer à Campos Racing pelo apoio e confiança, bem como a todos os que me acompanham nesta jornada”, afirmou Noah Monteiro.

Com este início promissor, o jovem piloto luso está determinado a continuar a sua progressão e a lutar por bons resultados ao longo da época.