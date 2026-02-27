Noah Monteiro em Jarama, 2ª ronda da Winter Series após bom arranque em Portimão
Uma semana depois de um bom arranque em Portimão, Noah Monteiro está este fim de semana no circuito de Jarama, em Madrid (Espanha), para disputar a 2ª ronda da Winter Series. O piloto apresenta-se “super motivado” para dar continuidade ao processo de evolução e voltar a evidenciar competitividade em pista.
Sexta-feira com três sessões de testes
O programa desta sexta-feira inclui três sessões de testes, agendadas (hora de Portugal) para as 09:00, já realizada, 12:10 e 14:20. A jornada serve de preparação para o início da fase competitiva do fim de semana.
Corridas arrancam no sábado com transmissão em direto
As corridas começam no sábado, com acompanhamento em direto previsto através de transmissão online. Um dos acessos disponibilizados é via YouTube, no seguinte endereço:
Continuidade do trabalho após Portimão
A presença em Jarama surge na sequência do primeiro fim de semana da Winter Series, em Portimão, com Monteiro a apontar a manutenção do progresso e a consolidação do trabalho desenvolvido na ronda anterior. A expectativa passa por confirmar a evolução já demonstrada e transformar o ritmo em desempenho competitivo nas corridas.
