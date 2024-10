Noah Monteiro dá o salto para a F4

Noah Monteiro, filho de Tiago Monteiro, quer seguir os passos do pai no mundo da velocidade. O jovem piloto dá agora o salto dos karts para os fórmulas.

Um dos destaques do primeiro dia do AutoClássico 2024 (que decorre na Exponor) foi Noah Monteiro. Com 14 anos, tem dado provas no karting mundial e preparado o desejado salto para a Fórmula 4. Ao lado do seu pai, Noah mostrou o carro que irá usar na nova fase da sua carreira.

Inserido na Campos Racing, Monteiro irá correr na Winter Series e no campeonato espanhol de F4 e o entusiasmo foi claro na apresentação do projeto “Road to F1”, assumindo o desejo de chegar à categoria máxima do desporto motorizado.

“Testei o carro e é fantástico. Quero lutar pelos lugares da frente” disse aos meios de comunicação presentes no evento. “Eu diria que estamos muito bem preparados para competir com outros pilotos, até muito mais experientes. Será difícil, mas temos todos a vontade de chegar ao topo. Estou a preparar-me para lidar com a pressão”.

Tiago Monteiro expressou orgulho pelo trajeto e dedicação do filho, embora reconheça os desafios da modalidade. Ele acredita que Portugal tem potencial para apoiar pilotos talentosos, desde que haja projetos sólidos e investimento adequado.

Noah Monteiro é mais um jovem talento a querer chegar ao topo e está determinado a dar o passo para a F1. A caminhada é longa e difícil, mas o jovem Monteiro já mostrou capacidade para chegar longe e tem ao seu lado o melhor mentor para o aconselhar.