Noah Monteiro Campeão do Spanish Winter Championship

Depois de duas corridas no sábado, Noah Monteiro é o novo Campeão do Spanish Winter Championship, isto quando falta com uma corrida ainda por disputar hoje. Um grande feito do piloto português, que se torna no primeiro piloto português de sempre a ganhar um campeonato de Fórmula 4!

Hoje ainda há mais uma qualificação e outra corrida, Qualificação às 8h00 e corrida às 10h00 de Portugal continental e MAdeira.

Noah Monteiro vence o 2º troféu internacional da sua carreira

Após uma corrida frenética, Noah Monteiro acaba de garantir, aos 16 anos, mais um troféu para o automobilismo português.

Chegado ao fim de semana com uma vantagem confortável, o jovem português trazia um plano, uma estratégia clara e sabia que uma correta gestão de corrida seria fundamental. Depois de duas corridas marcadas por muitos incidentes, foi determinante a sua capacidade de gerir as provas, ler os adversários e garantir que se mantinha nas melhores condições para cumprir o objetivo a que se propunha.

Noah entrou nesta época determinado a mostrar que toda a sua evolução durante a temporada passada traria frutos. Depois de meses de muita preparação, o jovem português assinala hoje a conquista do primeiro título do ano e deixa a sua marca no arranque da temporada, demonstrando que está em pista pronto para discutir qualquer vitória.

“Estou muito feliz com este título! Tanto eu como a equipa temos trabalhado muito desde o final da época passada para chegar aqui, a este nível, e fico muito feliz por poder juntar este título ao de equipas que conquistámos esta manhã. Sabíamos que estávamos fortes ao chegar aqui e que seria uma questão de tempo até conquistarmos o título. Ainda assim, amanhã temos mais uma qualificação e uma corrida e quero fechar este campeonato na luta por mais uma vitória!”