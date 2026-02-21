Noah Monteiro assina ‘remontada’ histórica na abertura da época de F4 espanhola

Recuperação do 32º ao 4º lugar marca arranque da temporada

Noah Monteiro iniciou a temporada de 2026 da Fórmula 4 Espanhola com uma prestação de elevado impacto desportivo, ao assinar uma das maiores recuperações de sempre numa corrida do campeonato, na primeira ronda do Spanish Winter Championship, disputada no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. Depois de ser o mais rápido nas duas sessões de treinos livres de sexta‑feira, o piloto português viu um problema mecânico impedi‑lo de participar na qualificação de sábado, deixando‑o sem tempo registado e relegado para a última posição da grelha, o 32º lugar.

Exibição de maturidade competitiva no Algarve

Forçado a partir do fundo do pelotão na primeira corrida da época, o jovem piloto de 16 anos respondeu com uma exibição marcada pela consistência, ritmo e controlo dos momentos decisivos. Ao longo da prova, e apesar da intervenção do safety car a meio da distância, Noah foi ganhando posições de forma progressiva, evitando erros e gerindo o risco em batalhas diretas no pelotão.

No final, cruzou a linha de meta na 4ª posição absoluta, completando uma recuperação do 32º ao 4º lugar que entra para a história recente da Fórmula 4 Espanhola como uma das mais impressionantes remontadas registadas na categoria.

Continuidade do projeto com a Griffin Core by Campos

Este resultado reforça o arranque positivo do novo ciclo desportivo de Noah Monteiro com a Griffin Core by Campos Racing, estrutura com a qual o português já tinha construído, em 2025, uma temporada de estreia muito consistente, coroada com o estatuto de segundo melhor rookie do campeonato. A prestação em Portimão confirma a tendência de evolução do piloto luso, que volta a afirmar‑se como um dos jovens valores em destaque na formação rumo aos escalões superiores do automobilismo internacional.

Maria Germano Neto (TC Racing) foi 25ª na qualificação e 22ª na corrida. Max Radeck (DXR) ficou-se pal 12ª volta depois de ser 28ç na qualificação.

Spanish Winter Championship prossegue em Portimão

A ronda algarvia do Spanish Winter Championship prossegue este fim de semana, com mais duas corridas agendadas, mantendo Noah Monteiro e os restantes protagonistas da Fórmula 4 em pista no Autódromo Internacional do Algarve, numa fase ainda inicial de preparação para a época principal do Campeonato Espanhol de Fórmula 4.