Noah Monteiro arranca F4 Espanha com dois pódios em Valência

Noah Monteiro iniciou a temporada de 2026 do Campeonato Espanhol de Fórmula 4 com dois terceiros lugares nas duas primeiras corridas da ronda inaugural, disputada no Circuito Ricardo Tormo, em Valência, num pelotão com 34 pilotos. O jovem português fechou assim o primeiro dia de competição com dois pódios consecutivos, somando pontos importantes para o campeonato apesar de contrariedades técnicas na qualificação que condicionaram a sua posição de partida.

Campeão de Inverno e apontado como um dos nomes em destaque à entrada para a nova época, Monteiro respondeu com solidez num circuito onde ultrapassar é particularmente difícil. Depois de partir de quarto e quinto lugares nas duas corridas, o piloto português geriu bem os momentos decisivos e conseguiu transformar um arranque condicionado em dois resultados consistentes, reforçando a confiança para o segundo dia de competição.

Qualificação difícil, resposta madura

A manhã começou com limitações técnicas que reduziram o número de voltas disponíveis na qualificação e acabaram por marcar o resto do dia. Ainda assim, Noah Monteiro sublinhou que a equipa conseguiu limitar os danos e extrair o máximo das circunstâncias: “O resultado da qualificação, que definiu que saíssemos em 4º e 5º lugar na grelha, condicionou-nos, já que as dificuldades que tivemos no carro limitaram-nos o número de voltas, mas no final fizemos o nosso trabalho, conseguimos minimizar a situação e fechar o dia com dois resultados sólidos”, explicou o piloto.

Estratégia sem excessos

Num traçado onde ganhar posições em pista raramente é simples, a abordagem passou por privilegiar a limpeza de condução, a eficácia no arranque e a gestão da corrida. Monteiro explicou que a estratégia foi construída em torno da paciência e da capacidade de explorar erros alheios sem comprometer o resultado final: “Tanto na primeira como na segunda corrida sabíamos que seria muito difícil fazer ultrapassagens e a estratégia passou por arrancar bem, gerir a prova da melhor forma, tentar forçar o erro dos adversários e fazer corridas limpas para evitar penalizações. Foi o que fizemos e saímos deste primeiro dia com dois pódios, bons pontos para o campeonato e contentes com o trabalho feito”, afirmou.

Chuva pode agitar o segundo dia

O desafio seguinte poderá ser ainda mais exigente. A previsão meteorológica aponta para chuva forte em Valência, cenário que deverá aumentar a incerteza para a terceira corrida do fim de semana e colocar todos os pilotos perante condições bastante diferentes das do primeiro dia. Para já o cenário é apenas nublado, mas vamos ver o que sucede.

Monteiro admite que o contexto poderá alterar o equilíbrio competitivo, até porque será a primeira experiência do ano com pista molhada. “Vai ser a primeira vez que corremos com chuva este ano, por isso estamos a contar com um dia onde tudo pode acontecer. Amanhã veremos o que acontece, mas estamos confiantes”, afirmou o piloto português. A terceira corrida da ronda de Valência está agendada para este domingo, com transmissão em directo na DAZN e no canal oficial de YouTube do campeonato.