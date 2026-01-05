NOAH MONTEIRO: A ESPERANÇA PORTUGUESA QUE BRILHA NA FÓRMULA 4, RUMO À F1

Noah Monteiro completou uma temporada impressionante na Fórmula 4 Espanhola em 2025, conquistando 97 pontos, 8º lugar na classificação geral e vice-campeonato entre rookies. Aos 16 anos, o jovem piloto consolidou-se como uma das maiores esperanças do automobilismo nacional. Mas este é apenas o primeiro capítulo de uma história que se espera tenha um final feliz: a Fórmula 1.

Herança e Apoio Familiar

Noah é filho de Tiago Monteiro, o primeiro e único português a conquistar um pódio em Fórmula 1. Tiago é uma referência no nosso desporto pelas suas conquistas dentro de pista. Mas o seu foco está agora do lado de fora, com o seu trabalho de acompanhamento e gestão de carreira de vários pilotos. Nesse lote de pilotos está, como seria de esperar, Noah, a nova estrela da família e a nova pérola portuguesa que tenta chegar onde o pai chegou.

Apesar de o nome Monteiro ter muito peso, Noah tem conquistado o seu espaço à custa do seu esforço e do seu talento. Ter o pai ao lado é, obviamente, um trunfo, mas o trabalho sério, dedicado e os resultados têm demonstrado que Noah vai chegar longe.

Foto: Cedida via comunicação do piloto

Início no Karting e Títulos Nacionais

Noah começou a competir em karting em 2017, com apenas sete anos, em campeonatos nacionais em Portugal. Nessa fase inicial passou pelas categorias de formação, como Micro/Mini e Cadete (onde se começou a destacar), acumulando experiência em troféus Rotax e provas nacionais.

Rapidamente começou a vencer ao nível interno, conquistando o Campeonato de Portugal de Karting em 2020 (juvenil) e 2021 (júnior). Se dúvidas houvesse, o talento para a velocidade estava nos genes e Noah afirmou-se entre os principais talentos jovens portugueses.

Foto: Cedida via comunicação do piloto

Afirmação Internacional no Karting

A partir de 2021, Noah começou a correr com maior regularidade em competições internacionais de referência, onde também teve sucesso, como o título no IAME Series France (X30 Junior). Em 2023 deu um salto qualitativo ao integrar a estrutura de fábrica Kart Republic, passando a competir na categoria OK-Junior, o patamar de topo para pilotos sub-15 a nível mundial.

Nesse ano, participou no Campeonato da Europa de Karting da FIA (OKJ) e em provas como a IAME Winter Cup e Champions of the Future, acumulando resultados consistentes e presença regular em fases finais. Em 2024, já em karting sénior (OK), voltou a destacar-se: conquistou a pole position numa prova do Europeu de Karting da FIA em Slovakia Ring e em Inglaterra. Terminou esse campeonato no top 10 da geral (8.º), num dos grids mais competitivos do mundo. Venceu corridas em todas as categorias por onde passou e deixou uma marca bem vincada no seu percurso inicial.

Esta combinação de velocidade em qualificação e resultados em finais foi determinante para justificar o salto para os monolugares.

Foto: Cedida via comunicação do piloto

Passagem para a Fórmula 4

Em outubro de 2024 foi anunciado que Noah Monteiro subiria em 2025 à F4 Spanish Championship com a Campos Racing, uma das equipas de referência na formação de jovens talentos. Antes da época principal, participou no Eurocup-4 / Spanish Winter Championship, onde somou pontos e um pódio geral, terminando o mini-campeonato no top 10 da classificação.

Na temporada de 2025 da F4 Spain, disputada ao longo de 7 rondas com 21 corridas, o português completou um ano de estreia muito competitivo, com 97 pontos, oitavo lugar na classificação geral e segundo lugar entre os rookies. A época confirmou a transição bem-sucedida do karting para os monolugares e consolidou a sua imagem como um candidato sério a seguir a rota tradicional rumo às categorias superiores.

Ao longo deste percurso, Noah construiu uma reputação assente em velocidade pura, capacidade de adaptação rápida a novos contextos e maturidade competitiva pouco comum para a idade. O objetivo assumido é claro: chegar à Fórmula 1, ainda que o próprio reconheça que o desporto motorizado oferece múltiplos caminhos de sucesso caso não alcance a categoria máxima.

Foto: Cedida via comunicação do piloto

Noah Monteiro na Primeira Pessoa

Foi no Estoril que encontramos o jovem Noah Monteiro. O pequeno irrequieto que festejava as vitórias do pai em Vila Real é agora um jovem de ar sério, afável, já com aquele olhar típico dos pilotos de alta competição: focado e sem receios.

A conversa foi breve, mas fluída, com um atleta de apenas 16 anos com ideias bem definidas, discurso bem articulado e uma vontade clara de chegar ao topo. O balanço de 2025 só poderia ser positivo, olhando para a sua progressão, mas Noah preferiu focar-se em toda a aprendizagem e evolulção que sentiu ao longo da época.

Como resumirias esta primeira temporada na F4 espanhola?

“Resumindo numa palavra: aprendizagem. Tudo foi preparado ao pormenor desde o início para que corresse bem, mas é realmente um mundo novo que exigiu muito esforço, muita dedicação. Não foi uma transição fácil, mas foi absolutamente necessária para chegar ao meu objetivo. No final, estou satisfeito com o que consegui, mas ciente que o trabalho tem de continuar para chegar onde quero”

Qual foi o maior desafio enfrentado ao longo deste ano?

“Sem dúvida a adaptação à exigência das corridas. Não é apenas pilotar — é gerir o carro, compreender a aerodinâmica, lidar com o cone de aspiração, o ar sujo, a gestão dos pneus, adaptar-me a circuitos completamente diferentes com traçados e características. Portimão, por exemplo, foi uma das pistas mais exigentes deste ano, tanto a nível físico como mental. Foi precisa uma concentração e uma entrega totais. Acredito que cheguei ao fim da temporada com uma noção boa do que preciso de fazer daqui para a frente para ter sucesso.”

Foto: Cedida via comunicação do piloto

Havia uma meta inicial estabelecida para 2025?

“Honestamente, o objetivo era aprender, evoluir e ganhar experiência. Consegui fazer tudo isso e ainda mais. Estar entre os melhores rookies do campeonato, terminar no top oito na geral — foi um bom resultado para uma primeira temporada. Mas a verdade é que a ambição mantém-se intacta para o próximo ano.”

Próximas ambições?

“No próximo ano vou estar na Griffin Core by Campos, a estrutura da Campos para pilotos mais experientes. A competição será mais forte, mas a intenção é clara: lutar pelo título. Este ano foi a base, agora é hora de construir sobre essa base e dar o passo seguinte.”

Como tens conseguido equilibrar tudo — estudos, treinos, testes, vida pessoal?

“É um desafio, mas tenho conseguido manter esse equilíbrio. Apesar da exigência ao nível do calendário, tenho conciliado os estudos e a vida privada. Nem sempre é fácil, mas estou focado no meu objetivo. Sei que há sacrifícios que têm de ser feitos. Mas, ainda assim, consigo tempo para mim, para estar com amigos e descomprimir. O apoio da família é fundamental nisto. Por isso procuro manter a normalidade, sabendo que trabalho com um foco bem definido. E quando se gosta do que se faz, tudo é mais fácil!”

Qual é o papel do teu pai nesta jornada?

“O meu pai não coloca pressão em cima de mim — pelo contrário, retira-a. Trata de tudo para o meu bem-estar, deixa-me focar no que realmente importa que é pilotar e evoluir. Sabe exatamente o que é estar neste meio, conhece as pressões, os desafios. Por isso, ao invés de adicionar stress, faz-me sentir apoiado. É a melhor ajuda que poderia ter.”

Foto: Cedida via comunicação do piloto

O sonho de chegar à Fórmula 1 — é realista ou é apenas uma aspiração?

“O sonho é assumido e é a Fórmula 1, sem dúvida. Mas, e isto é importante dizer, se não chegar lá já há muito pelo caminho no desporto motorizado para explorar. Há outras categorias, outras oportunidades, outras formas de ser bem-sucedido. A F1 é o topo, é o objetivo máximo para o qual trabalho todos os dias, mas a minha carreira não fica definida apenas por isso.”

Para quando uma dupla com o teu pai? Gostavas que isso acontecesse?

“Pessoalmente, sim. Uma dupla com o meu pai está para breve. Já esteve para acontecer, mas está nos planos. Seria algo muito especial, competir com ele.”

Foto: Cedida via comunicação do piloto

Maturidade e seriedade

Foi o primeiro contacto mais próximo que tivemos com o Noah e marcou-nos a maturidade e a postura. Mais ainda, a determinação e o realismo como que vê a competição e as suas prestações são sinais claros de um jovem com os pés bem assentes na terra, mas com uma ambição indisfarçável. Noah tem evoluído de forma clara com uma confiança em si que deve ser destacada.

Confidenciou-nos que a pole position que conquistou no Europeu de Karting em Slovakia Ring foi o click que precisava. Foi aí que acreditou de forma convicta que podia chegar onde sempre sonhou. E desde então tem construído esse sonho, corrida a corrida. Tem ainda uma longa carreira pela frente, mas a amostra que nos deu em 2025 é inequívoca. O nome Monteiro vai voltar ao topo do desporto motorizado e Noah pode brilhar.