Noah Monteiro 4º na Qualificação 1 em Motorland: título decide-se este fim de semana

Numa qualificação marcada pela chuva, Noah Monteiro marcou o quarto tempo na sessão desta manhã e arranca da segunda linha da grelha para a corrida 1 e da 9ª posição para a corrida sprint (grelha invertida dos 12 primeiros).

Com uma vantagem superior a 20 pontos, Noah Monteiro está confiante para as corridas desta tarde e para o ataque à conquista do campeonato: “Fomos surpreendidos pela chuva mas não deixamos que nos estragasse os planos… P4 na qualificação foi um bom resultado e que nos mantém num posição forte para as corridas de hoje e para atacar a vitória”, disse o jovem português.

Sábado (14)

Corrida 1: 12h35 [em direto na DAZN]

Ou em: https://www.youtube.com/live/kv0nMIksakE?si=NB5zagQPwcymFNuR

Corrida Sprint: 14h10 (grelha invertida) [em direto na DAZN]

Ou em: https://www.youtube.com/live/AlOuBOWz4KM?si=9MrdSENPx__07MSJ