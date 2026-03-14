Noah Monteiro 4º na Qualificação 1 em Motorland: título decide-se este fim de semana
Numa qualificação marcada pela chuva, Noah Monteiro marcou o quarto tempo na sessão desta manhã e arranca da segunda linha da grelha para a corrida 1 e da 9ª posição para a corrida sprint (grelha invertida dos 12 primeiros).
Com uma vantagem superior a 20 pontos, Noah Monteiro está confiante para as corridas desta tarde e para o ataque à conquista do campeonato: “Fomos surpreendidos pela chuva mas não deixamos que nos estragasse os planos… P4 na qualificação foi um bom resultado e que nos mantém num posição forte para as corridas de hoje e para atacar a vitória”, disse o jovem português.
Sábado (14)
Corrida 1: 12h35 [em direto na DAZN]
Ou em: https://www.youtube.com/live/kv0nMIksakE?si=NB5zagQPwcymFNuR
Corrida Sprint: 14h10 (grelha invertida) [em direto na DAZN]
Ou em: https://www.youtube.com/live/AlOuBOWz4KM?si=9MrdSENPx__07MSJ
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