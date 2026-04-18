NLS: Piloto morre na corrida de sábado dos Qualifiers em Nürburgring
O desporto motorizado está de luto. O piloto Juha Miettinen morreu na sequência de um acidente envolvendo sete carros na corrida NLS4 do Nürburgring, a primeira ronda das 24 Horas do Nürburgring Qualifiers, que contava com a participação de Max Verstappen.
O acidente ocorreu cerca de 25 minutos após o início da corrida de quatro horas, levando à mostragem de bandeiras vermelhas às 17h55 locais. A corrida foi suspensa cerca de uma hora depois e, numa conferência de imprensa realizada às 20h locais, foi anunciada a morte de Miettinen, que pilotava um BMW 325i com o n.º 121.
Os serviços de emergência chegaram de imediato ao local, mas não foi possível salvar o piloto, que acabou por morrer no centro médico após todas as tentativas de reanimação terem falhado. Os outros seis pilotos envolvidos no acidente foram transportados para o centro médico e hospitais próximos para exames, não se encontrando nenhum deles em risco de vida. A corrida não foi retomada e não será emitida qualquer classificação. É a primeira morte de um piloto em corrida no Nordschleife desde o falecimento do alemão Wolf Silvester em junho de 2013.
Em memória de Miettinen, será realizado um minuto de silêncio durante a formação da grelha da corrida de domingo, a NLS5 — a última grande prova no Nürburgring antes das 24 Horas de 16 e 17 de maio.
Sad news from Nurburgring.
Juha Miettinen has died following a multi-car crash in the ADAC 24h Nurburgring Qualifiers. Our thoughts are with his family and friends. pic.twitter.com/JpvwGjAQfM
— Motorsport (@Motorsport) April 18, 2026
Comunicado oficial da organização:
“Apesar da chegada imediata dos serviços de emergência, os paramédicos não conseguiram salvar o piloto envolvido, Juha Miettinen (BMW 325i, n.º 121); o piloto morreu no centro médico após todas as tentativas de reanimação terem sido infrutíferas. Os outros seis pilotos envolvidos foram transportados para o centro médico e hospitais próximos para exames de precaução. Nenhum dos feridos se encontra em risco de vida. A corrida não será retomada esta noite de sábado. Os pensamentos de todos os envolvidos nas 24 Horas do Nürburgring estão com a família enlutada de Juha Miettinen. Um minuto de silêncio será realizado em memória do piloto durante a formação da grelha da corrida de domingo, às 13h00.”
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1 comentários
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Pity
18 Abril, 2026 at 20:33
Nurburgring continua a ser uma pista perigosa e não há muito que possam fazer para evitar estas tragédias. Mas deve ser mesmo um fascínio correr naquela pista, para alguém com 66 anos se arriscar.
Paz à sua alma.