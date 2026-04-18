NLS: Piloto morre na corrida de sábado dos Qualifiers em Nürburgring

O desporto motorizado está de luto. O piloto Juha Miettinen morreu na sequência de um acidente envolvendo sete carros na corrida NLS4 do Nürburgring, a primeira ronda das 24 Horas do Nürburgring Qualifiers, que contava com a participação de Max Verstappen.

O acidente ocorreu cerca de 25 minutos após o início da corrida de quatro horas, levando à mostragem de bandeiras vermelhas às 17h55 locais. A corrida foi suspensa cerca de uma hora depois e, numa conferência de imprensa realizada às 20h locais, foi anunciada a morte de Miettinen, que pilotava um BMW 325i com o n.º 121.

Os serviços de emergência chegaram de imediato ao local, mas não foi possível salvar o piloto, que acabou por morrer no centro médico após todas as tentativas de reanimação terem falhado. Os outros seis pilotos envolvidos no acidente foram transportados para o centro médico e hospitais próximos para exames, não se encontrando nenhum deles em risco de vida. A corrida não foi retomada e não será emitida qualquer classificação. É a primeira morte de um piloto em corrida no Nordschleife desde o falecimento do alemão Wolf Silvester em junho de 2013.

Em memória de Miettinen, será realizado um minuto de silêncio durante a formação da grelha da corrida de domingo, a NLS5 — a última grande prova no Nürburgring antes das 24 Horas de 16 e 17 de maio.

Sad news from Nurburgring. Juha Miettinen has died following a multi-car crash in the ADAC 24h Nurburgring Qualifiers. Our thoughts are with his family and friends. pic.twitter.com/JpvwGjAQfM — Motorsport (@Motorsport) April 18, 2026

Comunicado oficial da organização:

“Apesar da chegada imediata dos serviços de emergência, os paramédicos não conseguiram salvar o piloto envolvido, Juha Miettinen (BMW 325i, n.º 121); o piloto morreu no centro médico após todas as tentativas de reanimação terem sido infrutíferas. Os outros seis pilotos envolvidos foram transportados para o centro médico e hospitais próximos para exames de precaução. Nenhum dos feridos se encontra em risco de vida. A corrida não será retomada esta noite de sábado. Os pensamentos de todos os envolvidos nas 24 Horas do Nürburgring estão com a família enlutada de Juha Miettinen. Um minuto de silêncio será realizado em memória do piloto durante a formação da grelha da corrida de domingo, às 13h00.”