Ni Amorim: “tem sido feito um trabalho muito importante pelo promotor” no CPV | AutoSport

Prestes a arrancar a segunda temporada do reformulado Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV), o Presidente da FPAK, Ni Amorim, realçou em entrevista o trabalho feito pelo promotor no ano transato e a perspetiva de grelhas mais preenchidas para 2023, tendo como objetivo último que o CPV “volte a ser uma referência”.

São 29 inscritos para a primeira ronda do ano no Algarve Welcome Spring que se disputa no Autódromo Internacional do Algarve no fim de semana. “As perspectivas são ótimas com um vasto leque de pilotos e máquinas”, começou por dizer Ni Amorim. “Uma situação ímpar face aos anos anteriores. Isto demonstra que tem sido feito um trabalho muito importante pelo promotor. Queremos que o Campeonato de Portugal de Velocidade volte a ser uma referência”.

A FPAK apostou este ano no programa Júnior Team inserido no CPV. Seis jovens que estarão em pista com pilotos mais experientes e que o responsável da federação considera serem “parte do futuro da Velocidade”. O CPV atraiu nomes bem conhecidos da velocidade para o pelotão de 2023, alguns que competiam noutras séries em solo nacional e outros campeonatos fora de portas, mas também conseguiu manter aqueles que discutiram os títulos na temporada passada. Ni Amorim considera que no “ano passado o Campeonato revelou-se mais competitivo, atrativo, bem organizado e divulgado. E quando assim é, o caminho é sempre melhor”. Para continuar na senda do sucesso, o Presidente da FPAk revelou ser necessário “continuar a trabalhar neste sentido de tornar a regulamentação mais ajustada ao parque automóvel existente. As provas terem a parte competitiva, mas não descurando a parte social, dando valor aos patrocinadores e aprofundar a divulgação e a comunicação. Este ano, o facto de termos as provas em direto n’A Bola TV é importante para a notoriedade e divulgação. Além disso, é fazer de cada fim-de-semana a festa da velocidade”.

O programa oficial da ronda do Algarve Welcome Spring do Campeonato de Portugal de Velocidade inicia-se na sexta-feira com os treinos-livres (14h00), realizando-se a qualificação no sábado, às 11h05. As corridas serão realizadas no domingo, a primeira às 11h00 e a segunda às 16h50, podendo ambas ser seguidas em direto nas redes sociais das competições e na A Bola TV, em horário a definir.