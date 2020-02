NASCEU O PURE ETCR: Um novo capítulo em corridas de carros elétricos

As corridas de automóveis estão a mudar! O Pure ETCR vai contribuir para isso. Vamos esquecer os treinos livres, as qualificações, agora falamos de ‘Pure Battles’ com um conceito totalmente diferente. Em teoria parece interessante, na prática teremos de aguardar pelo ‘Goodwood Festival of Speed’ para vermos em ação o Cupra e o Hyundai, para já os únicos carros construídos para o ETCR. Apesar de tudo, teremos campeão de Pilotos e de Construtores, que a organização espera serem seis em 2021, ano do arranque da competição.

Foi hoje apresentado o Pure ETCR, uma nova competição de carros elétricos multimarcas de turismo. Surge num formato totalmente diferente do que conhecemos como ‘corridas’, sendo que este ano serão realizados alguns eventos de demonstração com a

estreia da competição agendada para 2021.

O Pure ETCR é o primeiro Campeonato do Mundo de carros de turismo multimarcas totalmente elétricos. Promovido pela Eurosport Events, a mesma do WTCR – FIA World Touring Car Cup, o Pure ETCR promete muita ação em pista. O estilo da competição é semelhante ao do Mundial de Ralicross, mas ainda mais complexo.

Até às três finais, Final A, B e C, os concorrentes passam por competição a quatro em pista, com apuramento vencedor de cada manga.

Veja os vídeos abaixo para perceber melhor o esquema da competição. O formato de corrida é revolucionário, já que os Pure ETCR de 500kw, serão submetidos a várias batalhas curtas, roda a roda e cada piloto leva o seu carro até ao limite sem necessidade de táticas de poupança de energia. Um sorteio inicial divide o plantel, em grupos, com pilotos do mesmo fabricante deliberadamente mantidos separados para a Batalha 1. Os carros começam lado a lado, os vencedores avançam para os grupos da Batalha 2 com os segundos classificados a colocarem-se uns contra os outros e os restantes pilotos a fazerem o mesmo. Todos os vencedores do Batalha 2 avançam para a Grande Final com os vice-campeões na Final B e os restantes pilotos na Final C.

Um número crescente de pontos é atribuído em cada etapa, exceto na Batalha 3; onde há um tudo-ou-nada de uma volta para determinar quem escolhe a posição inicial em cada final. O vencedor da Grande Final será o melhor marcador de pontos dessa ronda.

Calendário

9-12 de julho – Goodwood Festival of Speed, Reino Unido (somente contra-relógio)

Rd 1 – 24-26 de julho – Salzburgring, Áustria

2 – 1-2 de Agosto – Copenhaga, Dinamarca

Rd 3 – 16-18 de Outubro – Inje Speedium, Coreia do Sul

Rd4 – Novembro (Não confirmado) – Guangdong, China

30-31 de janeiro de 2021 – 24 Horas de Daytona, EUA