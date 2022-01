Nasceu a PR1ME Driver Management by Álvaro Parente e Ricardo Teixeira | AutoSport

Já existem outras no mercado, inclusivamente a seguir pilotos portuguesas, e agora surge mais uma. Na sequência do desejo de quatro profissionais do desporto automóvel levou à criação da PR1ME Driver Management, uma empresa que pretende oferecer aos pilotos a experiência dos seus fundadores, de modo que possam concretizar e, até, exceder as suas potencialidades.

O automobilismo é um dos ambientes mais exigentes do mundo desportivo, sendo um triturador frenético de carreiras e de sonhos, sobretudo, quando não existe um apoio consistente, profissional e conhecedor ao longo da carreira de um piloto.

Conhecendo esta realidade, Álvaro Parente e Ricardo Teixeira, com o apoio de Jorge Girão e Sérgio Fonseca, decidiram fundar a PR1ME Driver Management, uma empresa que pretende responder a todas as necessidades de um piloto.

Tanto Álvaro Parente como Ricardo Teixeira conhecem na primeira pessoa as agruras da subida de um jovem piloto desde o karting até à Fórmula 1, uma vez que ambos chegaram a testar monolugares de Grande Prémio e a estar integrados em estruturas da categoria máxima.

Jorge Girão e Sérgio Fonseca têm-se dedicado à comunicação e na gestão sempre no mundo do automobilismo, tendo uma visão clara das necessidades organizacionais e comunicacionais de qualquer piloto.

O conhecimento destes quatro membros da PR1ME Driver Management garante serviços em diversas áreas que permitem a um piloto concentrar-se apenas em tornar-se cada vez mais rápido em pista: Driver Coaching; Fitness Training; Driver Management; Assessoria de Imprensa; Gestão de Patrocínios e Gestão de Logística.