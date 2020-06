NASCAR: Um belo gesto

A NASCAR passou uma bela imagem de união contra o racismo, depois da provocação feita a Bubba Wallace.

A NASCAR iniciou uma investigação depois que um laço ter sido encontrado na garagem de Wallace, único concorrente negro do campeonato, no domingo à tarde. Os laços, que simbolizam linchamentos, foram usados ​​para atacar e intimidar os negros.

A NASCAR repudiou veementemente a provocação e prometer consequências graves para quem o fez. No entanto pudemos ver uma bela imagem na Talladega Superspeedway com o carro de Wallace a ser empurrado pela via das boxes em sinal de solidariedade.