NASCAR: Ross Chastain, dos videojogos para a realidade | AutoSport

Se a corrida de ontem da F1 nos deu poucos motivos de entusiasmo, um pouco mais acima, nos Estados Unidos, o piloto da NASCAR Ross Chastain fez nos recordar os velhos tempos dos jogos vídeo. Mas será que a manobra alucinante irá voltar a ser vista?

Foi na última volta na Martinsville Speedway, que decidia a passagem à Championship 4 (final da NASCAR – Chase Elliott, Joey Logano, Ross Chastain e Christopher Bell são os quatro finalistas). Ross Chastain era décimo na entrada para a última volta, estando eliminado da Championship 4. Num golpe de génio com muita loucura à mistura, relembrou os tempos em que jogava na playstation, meteu quinta, encostou-se às proteções e acelerou a fundo. O resultado? Ganhou cinco posições e conseguiu ser um dos quatro finalistas.

A manobra está a correr o mundo, mas já há quem pense mais à frente e exiga que a manobra seja tornada ilegal (Chastain não foi penalizado) correndo-se o risco de vermos mais vezes este tipo de jogada, o que poderá ser perigoso.

Joey Logano mostrou-se deveras impressionado com a manobra de Chastain mas pediu para que esta seja regulamentada:

“Todos o fizemos quando éramos crianças. Todos nós o fizemos nos jogos de vídeo. Era assim que se ganha velocidade no jogo de vídeo, foi o que ele fez”, riu Logano. “Algo em que todos pensámos a dada altura. Pelo menos pensei muito nisso, mas nunca tive realmente a necessidade de o fazer. Também pensei em quantas corridas eu poderia ter ganho aqui ao fazer isso. Por mais espetacular que tenha sido, por mais que tenha funcionado, o problema agora é que a caixa de Pandora está aberta, certo? Agora cada corrida de Xfinity, cada corrida de Truck, cada corrida de Cup, não importa a pista, este tipo de manobra poderá ser pensada e executada. Isso não é bom. Foi espectacular. Aconteceu pela primeira vez. Não há nenhuma regra contra isso. Tem de haver uma regra contra, porque não sei se queremos que todo o pelotão a atirar-se ao muro a chegar à bandeira axadrezada. Não sei se é a coisa mais segura para o piloto ou para os adeptos. E se aquela vedação, portão, não estivesse fechada? E se estivesse dobrada e apanhasse o carro? Esse foi o grande risco que o Ross estava disposto a correr. Deus o abençoe, é espantoso, (mas) acho que não precisamos de fazer isso todas as semanas”.

Agora a questão é saber se algo será feito sobre este assunto antes da final da próxima semana. Sendo uma final, a motivação para correr riscos é grande e se nada for feito, podemos ver uma repetição da manobra com os riscos que isso acarreta.

Uma coisa é certa. Chastain fez algo que todos nós pensamos no passado, mas foi o único louco o suficiente para o tentar. As consequências da manobra serão conhecidas no futuro mas para já fica a dica… aquela manobra que faziam nos jogos de vídeo? Funciona. Mas não tentem repetir isso.