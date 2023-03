NASCAR: Kimi Räikkönen de regresso à competição americana | AutoSport

Kimi Räikkönen vai voltar ao volante de uma máquina de competição. O piloto finlandês vai fazer a ronda do COTA da Cup Series.

Räikkönen irá mais uma vez juntar-se à PROJECT91 da Trackhouse, estrutura que o recebeu em Watkins Glen no ano passado, em agosto, prova que terminou mais cedo para o Iceman, com um incidente a motivar o fim prematuro da sua participação. Ao volante do Chevrolet Camaro #91, o ex-piloto de F1 vai regressar ao Circuito das Americas, palco da sua última vitória na F1 em 2018 pela Ferrari, numa prova que está agendada para 26 de março. Recordar que Räikkönen já tinha experimentado as sensações da NASCAR em 2011, na Truckseries e na Nationwide Series.

“Diverti-me imenso na NASCAR”, disse Räikkönen. “Havia muito a aprender em muito pouco tempo, mas todos foram muito úteis, a competição foi um grande desafio. Desta vez, vou correr numa pista com a qual estou familiarizado, para que não haja uma curva de aprendizagem tão íngreme. Eu quero divertir-me, mas também fazer o melhor que podemos”.