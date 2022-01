NASCAR: Jacques Villeneuve testou para a Daytona 500 | AutoSport

Jacques Villeneuve completou com sucesso esta semana o teste de dois dias com um NASCAR Next Gen da Team Hezeberg na Daytona International Speedway em preparação para a 64ª Daytona 500 no próximo mês.

A equipa europeia convidou Villeneuve para competir no icónico evento depois das suas performances vencedoras no Campeonato Europeu de Whelen da NASCAR de 2021. Conduzirá o #27 Ford Mustang da Hezeberg.

Villeneuve conhece a NASCAR tendo competido em eventos seleccionados após a sua saída da Fórmula 1 em 2006. O canadiano está ansioso por regressar às corridas nos Estados Unidos e por trabalhar com a Team Hezeberg no desenvolvimento do desempenho do carro.

Um teste inicial com a equipa teve lugar em Charlotte em Outubro passado. A participação de Villeneuve na Daytona 500 a 20 de Fevereiro dependerá do resultado da corrida de qualificação três dias antes:

“Há algumas corridas no mundo que se destacam para mim – a Indy 500, as 24 Horas de Le Mans e a Daytona 500”, disse Villeneuve. “Faz parte daquele grupo muito pequeno de corridas especiais que, se tiveres oportunidade, experimenta. Foi óptimo estar de volta ao volante de um NASCAR em Daytona esta semana. É realmente impressionante de conduzir. Foi um bom teste com a nova equipa e apesar de termos algum trabalho a fazer com o esquema de qualificação, estivemos confortáveis e rápidos. A equipa está no início da sua viagem até aqui, mas estamos a trabalhar bem e a fazer progressos”.