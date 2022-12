Campeões 2022, NASCAR: Joey Logano conquista segundo título da carreira | AutoSport

Na mesma época de estreia dos novos carros, que estavam previstos para 2021 e adiados pela pandemia, e após 4 vitórias em 2022, duas na fase regular e mais duas na fase final, Joey Logano (Team Penske) conquistou o título na edição número 74 da NASCAR, apenas com seis pontos de vantagem sobre o segundo classificado, Ross Chastain. Chase Elliott foi o primeiro classificado da época regular, mas terminou em quarto lugar no campeonato atrás de Christopher Bell.

A época de 2022 terminou com 19 pilotos diferentes a vencer uma corrida da NASCAR, cinco deles pela primeira vez na carreira. Entre estes está Austin Cindric, campeão de 2020 da NASCAR Xfinity Series, que foi considerado o Rookie do Ano depois de ter vencido a Daytona 500 logo no início da temporada.

Na competição dedicada aos construtores, a Chevrolet levou a melhor sobre a Ford e Toyota, conquistando o 41º título na NASCAR.

Foto: Sean Gardner/Getty Images