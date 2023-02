NASCAR Arca Menards: Estreia prometedora de Miguel Gomes em Daytona | AutoSport

Miguel Gomes garantiu no sábado passado a participação histórica ao ver a bandeira verde para a corrida da Arca Menards do dia seguinte, tornando-se o primeiro português a correr no circuito oval de Daytona. Apesar dos problemas na qualificação, com um furo logo à saída das boxes, provocado por um problema mecânico, Gomes conseguiu garantir o 38º lugar da grelha para o Chevrolet #02 da equipa Young’s Motorsports.



Durante a corrida Gomes conseguiu fazer uma grande recuperação, chegando a rodar no 11º lugar da classificação, mas um novo furo, a poucas voltas do fim, ditou o abandono. Desta vez não provocado por nenhum problema mecânico, mas por detritos em pista, na sequência de um dos acidentes. Apesar da falta de sorte no final a equipa mostrou-se muito satisfeita com a prestação do piloto português.

O foco do piloto português é agora conseguir apoios para fazer mais provas nos Estados Unidos.

Foto de destaque: Justin Nelson; restantes fotos: Miguel Gomes