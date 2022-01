Mudanças no alinhamento da academia de pilotos da Ferrari | AutoSport

A Ferrari deu a conhecer esta terça-feira o alinhamento do seu programa de jovens pilotos e há algumas alterações, com duas saídas de peso da academia da Scuderia.

Marcus Armstrong, que integrava o programa desde 2017 e passou dois anos na Fórmula 2 com o apoio da Ferrari é baixa de peso e Callum Ilott, piloto reserva da Alfa Romeo em 2021 além de ter competido pela Iron Lynx em algumas corrida de GT, vai competir na IndyCar em 2022, com um ano sabático da academia.

Os pilotos mais conhecidos e proeminentes da academia Ferrari em 2022 serão Mick Schumacher e Robert Shwartzman. Arthur Leclerc mantém o seu lugar no programa; Oliver Bearman, que ganhou títulos na Fórmula 4 alemã e italiana em 2021, que já foi confirmado pela Prema para competir na Fórmula 3 este ano entra no programa; Maya Weug, James Wharton e Rafael Camara também e competirão na Fórmula 4 italiana e em algumas rondas do campeonato alemão, e Dino Beganovic permanecerá na Formula Regional. Nova entrada na academia é também Laura Camps Torras, que venceu o programa FIA Girls on Track – Rising Stars, irá competir no karting, com vista a testar a Fórmula 4 mais tarde, em 2022.“Os novos pilotos da Ferrari Driver Academy de 2022 começam hoje a sua viagem”, disse Mattia Binotto no anúncio. “É sempre um dia significativo para as raparigas e rapazes envolvidos e também para a Scuderia Ferrari, porque este programa é uma parte importante do que ‘essere Ferrari’ significa. O papel da FDA não é simplesmente tirar o melhor partido dos jovens mais talentosos e levá-los a correr os nossos carros na Fórmula 1, é também formar pessoas e pilotos capazes de tirar o máximo partido dos valores que a Scuderia Ferrari representa. Este ano, sete jovens homens e duas jovens mulheres trabalharão para o seu objetivo final de correr na Fórmula 1. Em 2022, 20% da grelha de F1 é composta por estudantes da FDA do passado e do presente. O sonho para eles e para nós é fazer o mesmo que Charles Leclerc, que está prestes a começar a sua quarta temporada de corridas para a Scuderia”.