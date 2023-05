Motorland Aragón é o palco da segunda ronda da Porsche Sprint Challenge Ibérica | AutoSport

A segunda ronda da Porsche Sprint Challenge Ibérica realiza-se no próximo fim de semana (27/28 maio), no circuito de Motorland Arágon e assinala a estreia da competição organizada pela P21 Motorsport em Espanha, país que ainda a receberá mais três rondas (Navarra, Jerez e Valência) até ao termo da temporada. Depois do elevado nível competitivo visto em Portimão, no Autódromo Internacional do Algarve, na abertura da época, as atenções voltam a centrar-se, a nível absoluto, no duelo entre Pedro Salvador e Francisco Mora, mas outros pontos de interesse estão reservados, também, para a pista localizada nos arredores de Alcaniz.

O programa desta NAPA Racing Weekend promovida pela Real Federação Espanhola de Automobilismo engloba, para além da Porsche Sprint Challenge Ibérica, corridas da Fórmula 4 espanhola e da EuroCup 3, numa jornada que inclui ainda, tanto no paddock como na pista, diversas ações de promoção e de marketing.

A novidade da lista de inscritos da Porsche Sprint Challenge Ibérica para Motorland é a participação de um piloto nacional oriundo do todo-o-terreno, ainda sem o promotor ter adiantado o seu nome, e sendo de referir, por outro lado, a ausência de Jorge Areia, ainda sem o carro reparado depois do aparatoso acidente sofrido na primeira jornada, no Algarve.

“O arranque da temporada, em Portimão, foi fantástico, tanto no plano desportivo como social, deixando claro que a Porsche Sprint Challenge Ibérica reúne todos os ingredientes para ter sucesso, proporcionando corridas entusiasmantes e imprevisíveis aos pilotos em circuitos de referência. Estamos no início de uma nova época, as perspetivas são ótimas em relação ao futuro e acredito que em Aragon, nesta primeira jornada em Espanha, a Porsche Sprint Challenge Ibérica vai deixar uma excelente imagem, até porque continua nos nossos planos atrair mais pilotos e equipas locais”, refere José Monroy, manager da P21 Motorsport.

A estreia da Porsche Sprint Challenge Ibérica no país vizinho pode ser acompanhada em direto através do live streaming no Youtube da Porsche Sprint Challenge Ibérica (https://youtube.com/@porschesprintchallengeib-uu5or).



Fotos: Action Media