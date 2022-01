Motor Sponsor reajusta Fórmula Futuro | AutoSport

A Motor Sponsor, responsável pela organização do Troféu C1 Learn & Drive, Single Seater Series e Civic Atomic Cup, reajustou o formato da Fórmula Futuro, competição de monolugares apresentada no final do último ano que tem o objetivo de lançar jovens promessas saídas do karting.

Uma medida tomada pelo organizador português, após consultar as várias partes interessadas nesta nova competição, com o intuito de continuar a garantir um formato competitivo, mas com custos ainda mais controlados, conforme explica André Marques, responsável máximo da Motor Sponsor: “O nosso objetivo é oferecer o melhor produto. Para isso, temos que ter sempre em conta a realidade em que nos inserimos e ouvir todos os envolvidos, nomeadamente pilotos, equipas, parceiros e clubes organizadores”, e acrescenta: “Com a Fórmula Futuro queremos proporcionar condições para os pilotos mais jovens poderem continuar a evoluir no desporto automóvel. É com esse objetivo que reajustámos o formato da Fórmula Futuro sem alterar o seu ADN, um projeto que estamos focados em viabilizar.”

A Fórmula Futuro disputa-se com Fórmula Renault 2.0 de penúltima geração, com paddle shift, e vai integrar a grelha das Single Seater Series em 2022. Mantém-se o limite máximo de idade nos 25 anos e a participação ao abrigo da modalidade Arrive & Drive, que passa a ter um custo de 35.000€ + IVA.

A modalidade Arrive & Drive garante a participação em 4 jornadas duplas com tudo incluído: licença desportiva; fato de competição; inscrição em 4 provas; carro pronto a correr; assistência em prova e entre provas; consumíveis (pneus, gasolina, travões, lubrificantes); coaching de condução em circuito; coaching de comunicação; tenda lounge em cada evento; parqueamento coberto do carro durante a época; transporte do carro; seguro para as viaturas. Os dias de testes passam assim a ser um custo à parte.

A Fórmula Futuro passa também a admitir a participação de pilotos com Fórmula Renault 2.0 privados e assistência própria. O valor é de 7.500€ + IVA e inclui: fato de competição; inscrição em 4 provas; coaching de condução em circuito; coaching de comunicação; tenda lounge em cada evento; seguro para as viaturas.

O calendário da Fórmula Futuro 2022 contempla 4 jornadas duplas, três em Portugal, uma em Espanha. O programa de cada jornada é composto por uma sessão de Treinos Livres (20 minutos), uma sessão de Treinos Cronometrados (20 minutos) e duas Corridas (15 minutos cada), com a organização a disponibilizar um jogo de pneus novo para cada jornada do calendário.

A Fórmula Futuro conta também com um amplo programa de comunicação, com o objetivo de promover e projetar a imagem da modalidade e de todos os seus intervenientes: antevisão e resumo de cada jornada nos principais órgãos de comunicação social especializada; transmissão em live stream de todas as corridas (a confirmar); entrevistas exclusivas em cada evento a Pilotos, Equipas e Público com transmissão live stream (a confirmar); criação de conteúdos exclusivos para as redes sociais Facebook (Single Seater Series I Fórmula Futuro) e Instagram (@sss__formula_futuro); resumo vídeo de todos os eventos; galeria fotográfica de todos os eventos.

“Este é um projeto em que acreditamos desde a primeira hora. É essencial garantir condições para ajudar os jovens pilotos a cimentarem, de forma acompanhada e estruturada, o seu percurso no desporto automóvel, mas também proporcionar condições às equipas para os ajudarem nesse trajeto. Com as alterações apresentadas na Fórmula Futuro, é justamente esse o espaço que vimos ocupar, garantindo uma época completa com tudo incluído e ao volante de um carro de topo, um Fórmula Renault 2.0 com paddle shift, através da modalidade Arrive & Drive. Desta forma, cada participante precisa apenas de se apresentar no circuito para correr. Acreditamos que com este modelo estamos a ajudar a formar os valores de futuro do desporto automóvel português”, finalizou André Marques.

Calendário 2022/Fórmula Futuro

1ª – Autódromo do Estoril | 9 e 10 de abril

2ª – Autódromo Internacional do Algarve | 22 a 24 de julho

3ª – Autódromo do Estoril | 24 e 25 de setembro

4ª – (Espanha – circuito e data a definir)