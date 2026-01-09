Motor Sponsor confia a gestão da Sprint C1 Eurocup à G’s Competizione
A Motor Sponsor anuncia que, a partir da temporada de 2026, a gestão das corridas Sprint da C1 Eurocup passará a estar a cargo da G’s Competizione, empresa liderada por Carlos Barbosa.
O troféu manterá o formato competitivo da última época, com calendário e grelha partilhados com o CPVCL 1300 da ANPAC. Cada jornada será composta por duas corridas Sprint de 25 minutos, a par de uma sessão de treinos livres e uma sessão de treinos cronometrados, com igual duração.
André Marques, responsável máximo da Motor Sponsor, afirma: “Este passo é a continuidade de uma parceria que começou com a Civic Atomic Cup, atual TypeR Legacy Cup, com os resultados de crescimento que todos conhecemos. Apesar de a C1 Eurocup e a TypeR Legacy Cup serem competições independentes, partilham uma lógica de continuidade e evolução, fazendo sentido coexistirem dentro do mesmo ecossistema competitivo. Sabemos que é uma aposta que beneficiará todos os participantes do troféu Sprint da C1 Eurocup.”
Da parte da G’s Competizione, será Júlio Sousa a assumir o papel na operação desportiva do troféu e a relação com Pilotos e Equipas. “É um troféu de referência em Portugal, muito apreciado por todos, com um enorme potencial de crescimento, dadas as unidades existentes. Prepara-se para a sua 8.ª temporada com uma perspetiva de crescimento contínuo e um papel muito vincado também na formação de novos pilotos. Esse sempre foi um dos objetivos que a G’s Competizione teve nos seus projetos, e o C1 Eurocup é uma base excelente para se continuar a desenvolver também esta vertente. Estamos, por isso, muito satisfeitos e agradecemos a confiança da Motor Sponsor nesta parceria.”
A Motor Sponsor, que mantém a propriedade do troféu, está neste momento a analisar hipóteses para o Endurance, também em conjunto com a G’s Competizione, nomeadamente a realização da corrida de 24 Horas e, a confirmar-se, a sua localização.
