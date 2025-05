Morreu Jochen Mass

Jochen Mass é recordado como um piloto completo, respeitado tanto pela sua habilidade ao volante como pelo seu carácter fora das pistas. É um dos poucos pilotos da história a ter vencido tanto um Grande Prémio de Fórmula 1 como as 24 Horas de Le Mans — um feito reservado a uma elite muito restrita do desporto automóvel.

Ao longo da sua carreira na F1, participou em 115 Grandes Prémios (com 105 partidas), conquistou uma vitória — no GP de Espanha de 1975 ao serviço da McLaren — e subiu oito vezes ao pódio, somando um total de 71 pontos. O seu melhor resultado numa temporada foi um 6.º lugar no campeonato de 1977.

Faleceu este sábado, dia 4 de maio de 2025, Jochen Mass, uma das figuras mais respeitadas do automobilismo mundial. O piloto alemão morreu aos 78 anos, devido a complicações causadas por um derrame. A notícia foi confirmada por fontes próximas da família. Mass residia no sul de França, onde passou os últimos anos da sua vida.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros