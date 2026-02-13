Morreu António Peixinho
Faleceu António Peixinho. Um dos nomes incontornáveis do desporto motorizado nacional deixou-nos. Nascido em 1935, é um dos nomes mais icónicos do automobilismo português, tendo completado 90 anos em abril de 2025.
Uma das grandes referências das pistas, a sua carreira de sucesso entre as décadas de 50 e 70 inclui feitos marcantes: conquistou o 5.º lugar no Grande Prémio de Angola em 1964, conduzindo um raro Ferrari 250 GTO. Brilhou tanto em circuitos como em ralis, alcançando o 3.º lugar no Rallye TAP de 1968 com um Morris Cooper S. Protagonizou duelos memoráveis com Nicha Cabral, o primeiro piloto português na Fórmula 1. O seu histórico Alfa Romeo T33/2 foi recentemente a leilão por valores elevados, justificando o rótulo de um das lendas do desporto motorizado nacional.
Era presença habitual em eventos de clássicos, como o Caramulo Motorfestival, e o seu espólio de competição está preservado no Museu do Caramulo.
À família e amigos, o AutoSport endereça as mais sentidas condolências.
