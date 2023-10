Mora junta triunfos na categoria e no grupo ao da classificação geral da Porsche Sprint Challenge Ibérica | AutoSport

Francisco Mora ‘limpou’ mais uma corrida da Porsche Sprint Challenge Ibérica (PSCI), fechando com chave de ouro ao vencer a segunda corrida no circuito de Valência no encerramento da temporada, confirmando a conquista à geral e triunfando na categoria PRO-AM e ainda no Grupo 991.2.

José Barros (categoria AM 991.2), Aloísio Monteiro (categoria GD 991.2), Nuno Inocêncio (AM 991.1) e Rui Miritta (Grupo 991.1) regressam a casa como vencedores das respetivas categorias da PSCI.

A derradeira corrida da época, a nível absoluto, não diferiu do que aconteceu na maioria das vezes durante a temporada de 2023. Mora saiu da “pole” e nunca perdeu o controlo dos acontecimentos, face a Manuel Alves, que ainda acompanhou-o nas primeiras curvas, e a Vasco Barros, com o espanhol Pablo Silvero a terminar, como de manhã, na quarta posição e primeiro entre os AM, embora sem ‘roubar’ pontos a ninguém. O jovem José Barros, à procura de um primeiro lugar que lhe permitisse, no despique com Ricardo Costa, vencer a categoria AM 991.2 da PSCI alcançou esse objetivo, apesar do empenho e determinação do seu rival, que acabaria a corrida nos últimos lugares, depois de penalizado em 15 segundos, por exceder os limites da pista.

Na categoria GD (991.2), João Posser igualou o resultado do seu parceiro Miguel Caetano na corrida matinal e foi, sem sobressaltos, primeiro classificado, mas o segundo lugar de Aloísio Monteiro permitiu-lhe ‘certificar’ a conquista do troféu, sendo que o terceiro classificado absoluto (GD) nesta prova, Rui Miritta, teve a redobrada satisfação de festejar o triunfo final no Grupo 991.1 da PSCI. De igual modo, Nuno Inocêncio também assegurou o triunfo na categoria AM-991.1.

Classificação Corrida 2 (oficiosa):

1º, Francisco Mora (Veloso Motorsport/PRO-AM), 29.52.847

2º, Manuel Alves (LOB Motorsport/PRO-AM), a 5.814

3º, Vasco Barros (LOB Motorsport/PRO-AM), a 7.376

4º, Pablo Silvero (Escuderia Faraón/AM), a 7.726

5º, José Barros (Veloso Motorsport/AM), a 11.930

6º, Leandro Martins (Racar Motorsport/AM), a 19.082

7º, João Posser (Veloso Motorsport/GD), a 19.847

8º, Aloísio Monteiro (GD), a 30.001

9º, Nuno Inocêncio (AM), a 30.847

10º, Ricardo Costa (Monteiros Competições/AM), 30.948

11º, Rui Miritta (Monteiros Competições/GD), a 34.475

12º, Francisca Queiroz (AM), a 51.315

Volta mais rápida: Francisco Mora, com 1.35.755s