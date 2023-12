MOMENTOS DO ANO: Títulos entregues no Campeonato de Portugal de Velocidade | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Velocidade assumiu um protagonismo nas pistas nacionais como há muito não se via, crescendo de forma sustentada e com cada vez mais pilotos e equipas interessados na competição nacional, assim como no Iberian Supercars Endurance.

Com uma grelha recheada de carros, lutas intensas em pista, muita gente no Autódromo do Estoril para assistir ao derradeiro fim de semana do Campeonato Nacional de Velocidade e do Iberian Supercar Endurance, os títulos foram entregues, com os pilotos e respetivas equipas a poderem fazer a festa.

Nos GT4 Pro, a dupla José Carlos Pires e Francisco Abreu, da Speedy Motorsport, venceu o título nacional e o ibérico, depois de uma luta acesa com Elias Niskanen / Nuno Pires (Lema Racing).

Nos GT4 Bronze, a dupla da Veloso Motorsport Patrick Cunha / Jorge Rodrigues conquistou o título nacional e o ibérico numa excelente época deste duo de pilotos e respetiva equipa.

Nos Turismos, os títulos nacionais e ibéricos foram entregues a Daniel Teixeira (JT59 Racing Team), em mais uma excelente época do piloto transmontano, que lhe valeu também o título nacional divisão TCR. Já na Divisão TC foi a dupla espanhola Borja Hormigos / Héctor Hernández (RACE / Autoworks Motorsport) a ficar com os títulos nacionais e ibéricos.

Álvaro Ramos e Fernando Soares, em Aston Martin Vantage AMR, venceram a corrida em GTX e, com isso, conquistaram os títulos da sua divisão e da categoria GTC em ambos os campeonatos.

