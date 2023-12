MOMENTOS DO ANO: TCR World Tour elevado ao estatuto de competição FIA | AutoSport

A FIA voltará a ter uma competição de turismos em 2024, depois do fim da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) no final de 2022. Desta vez, surge o acordo entre a FIA e o WSC Group, o detentor dos direitos da marca TCR, passando o TCR World Tour ao estatuto de competição mundial regida por aquela entidade, naquela que será a segunda temporada desta série.

O conceito do TCR World Tour foi introduzido em 2023, consistindo em nove rondas em todo o mundo e com os concorrentes a juntarem-se à grelha de séries de carros de turismo existentes a nível nacional ou regional com especificações TCR.

A competição, agora sob alçada da FIA, será composta por nove eventos, que passam por África, Ásia, Austrália, Europa, América do Norte e América do Sul, seguindo-se as finais mundiais, em local a designar.

Foto: Galen Chan