MOMENTOS DO ANO: Regresso das Taças do Mundo FIA de Fórmula 3 e GT marcaram GP de Macau | AutoSport

MOMENTOS DO ANO: Regresso das Taças do Mundo FIA de Fórmula 3 e GT marcaram GP de Macau

O TCR World Tour, competição que assumiu o papel da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), também passou pelo Circuito da Guia. Norbert Michelisz conquistou o título na primeira edição do TCR World Tour.

Na sua primeira presença no Circuito da Guia para o Grande Prémio de Macau, Luke Browning triunfou na corrida que decidiu o vencedor da Taça do Mundo FIA de Fórmula 3, liderando o pelotão desde a largada até à última passagem pela linha de meta, juntando-se a uma lista ilustre de antigos vencedores, que inclui Ayrton Senna, Michael Schumacher ou António Félix da Costa.

Raffaele Marciello (Team Landgraf Mercedes) que vai deixar de representar a Mercedes em 2024, despediu-se em grande, com um fim de semana perfeito. Alcançou pole position e conquistou duas vitórias, tanto na corrida de qualificação como na corrida principal, no Circuito da Guia, vencendo o troféu dedicado às máquinas de GT.

Ao longo de quatro dias, alguns dos melhores pilotos de GT e Fórmula 3 estiveram em disputa em pista, depois de no fim de semana anterior as competições locais terem assumido protagonismo.

A Taça do Mundo FIA de Fórmula 3 e a Taça do Mundo FIA de GT regressaram ao icónico circuito citadino da Guia, depois da última edição ter tido lugar em 2019, devido às restrições resultantes da pandemia, celebrando assim a 70.ª edição do Grande Prémio de Macau.

