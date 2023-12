Momentos do ano: Prova de endurance de Vila Real cancelada, mas houve festa na mesma | AutoSport

2023 não foi um ano particularmente fácil para a organização do circuito de Vila Real. Com a hipótese DTm a esfumar-se, surgiu a Creventic, que vinha determinada em reavivar as corridas de endurance em Vila Real. Infelizmente tal não aconteceu, mas a festa aconteceu na mesma.

As 6h de Vila Real estavam agendadas uma semana depois das 12h do Estoril. Assim, a viagem para as equipas seria muito mais curta, apesar de ser depois de uma prova exigente. O AutoSport sabia que havia um número mínimo de inscritos acordado, com um número mínimo de GT3 exigido. No entanto, a lista de inscritos provisória era já algo curta e a tendência seria ainda diminuir mais, segundo pudemos apurar. Assim, Vila Real tomou a decisão de cancelar a prova de resistência, uma vez que a grelha não teria os números suficientes para justificarem a presença no evento.

Com as 6h de Vila Real canceladas, o Campeonato de Portugal de Velocidade avançou como cabeça de cartaz para o fim de semana, com as provas da ANPAC a servirem de suporte.

O fim de semana foi bom, com as competições nacionais a darem espetáculo, mas houve polémica entre a Race Ready, promotora do CPV e os organizadores vilarealenses, com a Race Ready a pedir mais condições para o nacional de velocidade. O desfecho acabou por se conhecer meses depois, com Vila Real a ficar fora do calendário do CPV.