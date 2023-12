Momentos do Ano: O susto de Filipe Albuquerque em Sebring | AutoSport

ABSOLUTE CHAOS! THE LEADERS ALL CRASH! #IMSA | @USANetwork and @peacock pic.twitter.com/CrGzSvUsp3

Após 11h de grande nível, a corrida do #10 ficou arruinada por um incidente a 20 minutos do fim. Filipe Albuquerque foi agressivo, mas justo, Mathieu Jamniet perdeu a noção do espaço e deu-se o incidente. Resta lamentar o resultado e enaltecer a grande corrida do piloto luso… mais uma.

Filipe Albuquerque teve um ano recheado de azares e Sebring foi um desses momentos. Depois de uma corrida de alto nível, um incidente com os dois Porsches tirou o português da rota para a vitória que parecia ao alcance. O andamento e a competitividade do Acura #10 assim o indicava.

