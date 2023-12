MOMENTOS DO ANO: Nova era no IMSA começou em Daytona, ao mesmo tempo que Guilherme Oliveira se estreou na prova | AutoSport

A primeira corrida da “nova Era” do endurance, dos protótipos LMDh na classe rainha GTP do campeonato norte-americano de resistência, teve como palco Daytona e a lendária prova de 24 horas de duração. Como sempre, e apesar de serem máquinas novas, Filipe Albuquerque foi um dos candidatos à vitória, tendo o Acura ARX-06 da Wayne Taylor Racing, agora em parceria com a Andretti Autosport, discutido o triunfo com o Acura da Meyer Shank Racing no final da prova. A vitória à geral e na classe principal acabaria nas mãos de Tom Blomqvist, Colin Braun, Hélio Castroneves – o segundo piloto da história do IMSA a conseguir vencer a prova três vezes seguidas – Simon Pagenaud do carro nº60, enquanto Albuquerque, Ricky Taylor, Louis Deletraz e Brendon Hartley subiram ao pódio no segundo lugar.

Mas as 24 Horas de Daytona de 2023 também são sinónimo de outros desafios ultrapassados por pilotos lusos. Na classe LMP3, as coisas pareciam bem encaminhadas para o Ligier #33 da Sean Creech Motorsports de João Barbosa, Lance Willsey, Nico Pino e Nolan Siegel, carro que liderou grande parte da corrida, desafiado na primeira metade da corrida pelo #36 da Andretti Autosport (Jarrett Andretti, Gabby Chaves, Rasmus Lindh, Dakota Dickerson), com uma penalização a Rasmus Lindh (toque num LMP2) a facilitar a vida à equipa da estrela portuguesa. No entanto, depois de um problema no carro que obrigou a perder várias voltas e a liderança da prova, o #33 regressou à corrida no terceiro lugar, mas a 17 voltas do líder, conseguindo ainda subir uma posição até ao final da prova.

Para o estreante nas 24 Horas de Dayton, Guilherme Oliveira, a corrida terminou durante a noite. Um incêndio no Ligier JS P320-Nissan da MRS GT-Racing acabou com as pretensões do jovem piloto luso, depois de ter realizado uma excelente prestação enquanto esteve aos comandos do carro e na qualificação no fim de semana anterior.

A Algarve Pro Racing, que operou o Oreca da CrowdStrike Racing, perdeu a vitória na classe LMP2 por 0.016s.