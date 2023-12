Momentos do ano: Meyer Shank Racing penalizada, mas não perde 1º lugar das 24h de Daytona | AutoSport

A Meyer Shank Racing venceu as 24h de Daytona, mas acabou penalizada depois de uma investigação. Apesar da penalização, a equipa ficou com o troféu das 24h de Daytona, uma decisão um pouco surpreendente. No entanto, as consequências desta “jogada” seriam pesados para a equipa.

Descobriu-se depois da corrida que a equipa usou “compensações intencionais no software” de controlo das pressões dos pneus que são comunicadas pelo sistema de monitorização. Ou seja, foi determinado que a equipa tinha corrido abaixo do limite de pressões estabelecido pela Michelin e, além disso, tinha manipulado os seus dados de pressão dos pneus.

Tanto a equipa como os pilotos perderam 200 dos seus 350 pontos do Campeonato WeatherTech ganhos na corrida, todos os pontos da Michelin Endurance CUP, o prémio monetário da corrida, assim como uma multa de 50.000 dólares. O engenheiro de equipa, Ryan McCarthy, está indefinidamente suspenso do paddock com as suas credenciais IMSA revogadas. Além disso, Mike Shank teve pensa suspensa até 30 de junho. Não serão feitas alterações aos resultados oficiais da corrida, com a equipa #60 a manter a vitória, o troféu da corrida e os relógios vencedores da corrida.

Assim, a MSR beneficiou de um truque que certamente ajudou a conquistar a vitória, foi penalizada, mas mantém a taça. Recordar que o carro #10 da Wayne Taylor Racing, de Filipe Albuquerque, terminou a 4.190 segundos do #60. Com pressões mais baixas que o limite colocado pela Michelin, a MSR conseguiu mais aderência e um aquecimento mais rápido dos pneus no início dos stints. O que teria sido se a equipa não usasse esse truque? Talvez tivéssemos mais uma vitória lusa em Daytona.

A Acura não ficou satisfeita e deixou isso muito claro na comunicação oficial que fez sobre o sucedido. Depois disso o caso foi caindo no esquecimento, mas a MSR perdeu o apoio da Acura e anunciou uma pausa na sua participação no IMSA em 2024. A MSR compete no IMSA WeatherTech SportsCar Championship desde 2004 e tem mais partidas em corridas do que qualquer outra organização na era moderna. A equipa foca-se agora na Indy, enquanto tentar encontrar soluções para o seu futuro nas corridas de resistência.