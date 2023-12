Momentos do ano: Dilano Van’T Hoff | AutoSport

Infelizmente o desporto motorizado é por vezes cruel. E em julho fez mais uma vítima. O piloto Dilano Van’T Hoff da MP Motorsport, que competia na Fórmula Regional Europeia, faleceu na consequência de um aparatoso acidente. Era a prova de suporte das 24h de Spa.

As condições da pista era muito difíceis, com a chuva a limitar sobremaneira a visibilidade dos pilotos. Na Corrida 2, depois de um período de Safety Car, a prova estava a recomeçar para os minutos finais. No topo da Raidillon, Tim Traminitz perdeu o controlo do carro, batendo nas proteções da pista. Mas pouco depois Van’t Hoff não evitou um contacto com um concorrente e ficou no meio da pista, sendo colhido por Adam Fitzgerald. Um acidente em tudo semelhante ao de Anthoine Hubert e Juan Manuel Correa. Van’T Hoff ficou inconsciente dentro do cockpit e foi levado para o centro médico, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos.

Van’T Hoff destacou-se na F4 espanhola, onde foi campeão em 2021, no mesmo ano em que se sagrou vice-campeão da F4 no médio oriente. Era visto como uma das potenciais estrelas do futuro. Perdeu a vida em Spa, com 18 anos, na busca do seu sonho.