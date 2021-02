Mítica Schnitzer Motorsport perto da falência

Esta é certamente uma notícia que entristece muito os adeptos do desporto motorizado em geral, BMW em particular: a Schnitzer Motorsport foi colocada em liquidação pelo que o gestor nomeado planeia vender todo o seu equipamento até ao final de fevereiro. Depois da equipa ter ficado de fora da lista de equipas de fábrica da BMW, no final do ano passado, terminando aí uma relação de mais de 50 anos, agora as notícias são ainda piores e a equipa pode mesmo desaparecer. Herbert Schnitzer Jr., atual chefe da equipa revelou que estão prestes a começar a vender todo o equipamento mas que não exclui a possibilidade de encontrar um comprador que permita à equipa continuar a sua atividade.